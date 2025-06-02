حالة المرور اليوم، سيولة نسبية وكثافات محدودة ببعض المحاور

تشهد حالة المرور اليوم الإثنين 2 يونيو 2025، سيولة نسبية وكثافات محدودة ببعض المحاور بنطاق القاهرة الكبرى.

و رصدت الأجهزة المعنية صباح اليوم الإثنين 2 يونيو 2025، سيولة مرورية بمعظم الشوارع والمحاور الحيوية في القاهرة والجيزة، مع وجود بعض الكثافات المتفرقة في مناطق محدودة، نتيجة أعمال الطرق والحركة المعتادة وقت الذروة.

سيولة مرورية بمحاور القاهرة

شهد الطريق الدائري من الاتجاهين حالة من الانسياب المروري، وكذلك محور 26 يوليو وكوبري أكتوبر، حيث سارت الحركة بشكل طبيعي دون معوقات كبيرة. كما سادت سيولة مرورية بشوارع وسط البلد، خاصة بميدان رمسيس، روكسي، وعبد المنعم رياض.

أما كورنيش النيل فشهد تحسنًا ملحوظًا في حركة السيارات، لاسيما في الاتجاه المؤدي إلى حلوان والملك الصالح.

كثافات مرورية في الجيزة بسبب أعمال المترو

في محافظة الجيزة، كانت الحركة المرورية مرضية نسبيًا في مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد، لا سيما في شارع المحور المركزي. بينما ظهرت كثافات متوسطة إلى مرتفعة في شارع الهرم، خاصة بمحيط تقاطع المريوطية ومدكور، بسبب استمرار أعمال إنشاء محطات المترو.

كما سُجل تباطؤ في الحركة بشوارع العريش، الطالبية، والمسابك، في حين شهد شارع فيصل سيولة نسبية في الاتجاه المؤدي إلى الجيزة.

خدمات مرورية وإغاثة على الطرق السريعة

دفعت الإدارة العامة للمرور بعدد من الأوناش وسيارات الإغاثة على الطرق السريعة، مع استمرار انتشار رجال المرور في المناطق الحيوية لتنظيم حركة السير، وتلقي أي بلاغات عبر الخط الساخن 01221110000.

نصائح مرورية للمواطنين

يُنصح قائدو المركبات بتجنب التكدسات في أوقات الذروة، واستخدام تطبيقات خرائط الطريق لتفادي مناطق الازدحام، خصوصًا في مناطق أعمال المترو.

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