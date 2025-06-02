الصور الأولى لحادث تصادم واحتراق سيارتين بطريق الواحات

حصل موقع فيتو علي صور حادث التصادم المروع الذي أسفر عن احتراق سيارتين، إحداهما محملة بالوقود، والأخرى محملة بالبرسيم، على طريق الواحات صباح اليوم الإثنين.

اندلاع حريق في سيارتين بالواحات

وكانت قوات الحماية المدنية بالجيزة قد دفعت بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث فور تلقي بلاغ يفيد باندلاع حريق هائل نتيجة اصطدام سيارة محملة بالسولار بأخرى محملة بالبرسيم، ما أدى إلى اشتعال النيران في المركبتين بالكامل.



كما أمرت النيابة بانتداب الجهات الفنية المختصة لمعاينة موقع الحادث، وحصر الخسائر المادية، والتحفظ على بقايا السيارتين لفحصهما، مع سرعة طلب تقرير الأدلة الجنائية بشأن أسباب اندلاع النيران، وبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية وراء الواقعة.

وتواصل النيابة العامة استجواب السائقين الناجيين -إن وجدوا- أو شهود الواقعة، في إطار جهودها لكشف ملابسات الحادث، واتخاذ ما يلزم من قرارات قضائية في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

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