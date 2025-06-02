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حوادث

النيابة تأمر بالتحقيق في حادث تصادم واحتراق سيارتين بطريق الواحات

حريق سيارة، فيتو
حريق سيارة، فيتو

فتحت النيابة العامة تحقيقا عاجلا في حادث التصادم المروع الذي أسفر عن احتراق سيارتين، إحداهما محملة بالوقود، والآخري محملة بالبرسيم، على طريق الواحات صباح اليوم الإثنين.

وكلفت النيابة الجهات الأمنية بإعداد تقرير فني مفصل حول أسباب الحادث، مع تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع التصادم، وسماع أقوال شهود العيان لتحديد المسؤوليات الجنائية بدقة.

اندلاع حريق في سيارتين بالواحات

وكانت قوات الحماية المدنية بالجيزة قد دفعت بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث فور تلقي بلاغ يفيد باندلاع حريق هائل نتيجة اصطدام سيارة محملة بالسولار بأخرى محملة بالبرسيم، ما أدى إلى اشتعال النيران في المركبتين بالكامل.

كما أمرت النيابة بانتداب الجهات الفنية المختصة لمعاينة موقع الحادث، وحصر الخسائر المادية، والتحفظ على بقايا السيارتين لفحصهما، مع سرعة طلب تقرير الأدلة الجنائية بشأن أسباب اندلاع النيران، وبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية وراء الواقعة.

وتواصل النيابة العامة استجواب السائقين الناجيين -إن وجدوا- أو شهود الواقعة، في إطار جهودها لكشف ملابسات الحادث، واتخاذ ما يلزم من قرارات قضائية في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

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أقوال شهود العيان الحماية المدنية بالجيزة النيابة العامة حادث التصادم طريق الواحات قوات الحماية المدنية بالجيزة

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