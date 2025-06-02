المشدد 15 سنة لـ3 عاطلين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالمعادي

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 3 عاطلين بينهم شخص يحمل الجنسية الفلسطينية بالسجن المشدد 15 سنة وتغريمهم 100 ألف جنيه في جلب والاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة المعادي.

وجاء في تحريات المباحث أن قوة امنية من مباحث قسم شرطة المعادي شاهدت أحد الأشخاص يترجل من إحدى السيارات المستأجرة ومعه جوال بلاستيك وقد انتابته التوتر.

وأضافت التحريات أن السيارة توقفت إلى جانب الطريق وقام الشخص حامل الجوال البلاستيك بالتوجه إلى شخصين يستقلان سيارة أخرى وقام بتسليم الجوال للمتهم الأول ثم هم بالدخول إلى المقعد الخلفي للسيارة فقام ضابط الواقعة بالتوجه إلى السيارة ومعه زميله والقوة وتمكن من ضبط المتهمين الثلاثة والجوال البلاستيك الذي بفتحه عثر بداخله على 120 طربة المخدر الحشيش.

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