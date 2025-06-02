الإثنين 02 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

عبد الصادق: خطوات جادة لتحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية للمنتسبين لجامعة القاهرة

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة خلال الاجتماع
ads

عقد  الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، سلسلة من الاجتماعات مع عدد من اللجان والمجالس المختصة بالجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة أن هذه الاجتماعات تستهدف متابعة سير العمل في مختلف القطاعات، والارتقاء بجودة الخدمات التعليمية، وبالرعاية الصحية المقدمة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

متابعة الحالة الإنشائية للأبنية التعليمية 

وشدد عبدالصادق-خلال اجتماعه مع لجنة المنشآت الجامعية- على ضرورة متابعة الحالة الإنشائية للأبنية التعليمية القديمة والحديثة، مع التأكيد على أهمية انتظام أعمال الصيانة الدورية للمباني، والمتابعة الدقيقة لمراحل تنفيذ المشروعات الإنشائية الجديدة، وتطبيق معايير الاستلام الفني الهندسي.

كما وجه رئيس الجامعة بضرورة وضع تصور متكامل للأعمال المطلوبة مدعوما بجدول زمني واضح، بما يضمن سلامة كافة منشآت الجامعة وكفاءتها.

كذلك ترأس رئيس جامعة القاهرة، اجتماع مجلس إدارة صندوق الرعاية الصحية، وذلك بهدف تقييم مستوى التعاون بين شركة مصر للتأمين ومستشفيات جامعة القاهرة، وبحث سبل تحسين الخدمة الصحية المقدمة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين. 

كما تناول الاجتماع زيادة مساهمة الصندوق في شراء السماعات الطبية للحالات المستحقة، وإمكانية تقسيط غرامات التأخير المتعلقة بتجديد البطاقات العلاجية، بما يخفف الأعباء عن السادة أعضاء الصندوق.

واستعرض الاجتماع  ما تم إنجازه في ملف الرعاية الصحية خلال الفترة الماضية، بما في ذلك سداد القسط الأول الخاص بوثيقة التأمين سواء لأعضاء هيئة التدريس أو للعاملين.

تأتي هذه الاجتماعات ضمن خطة الجامعة لتطوير البنية التحتية وتحسين منظومة الرعاية الصحية، انطلاقًا من رؤية شاملة تستهدف تقديم خدمات عالية الجودة لجميع منتسبي الجامعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة القاهرة الرعاية الصحية صندوق الرعاية الصحية شركة مصر للتأمين مستشفيات جامعة القاهرة

مواد متعلقة

انطلاق امتحانات نهاية العام بالجامعات المصرية 2025.. جامعة القاهرة: متابعة دقيقة لسير الامتحانات وتأمينها.. وعين شمس: جولات تفقدية لضمان راحة الطلاب

رئيس جامعة القاهرة: أطلقنا شركة جديدة لتطوير المشروعات واستثمار الأصول التابعة

خطة عمل مستشفيات جامعة القاهرة خلال إجازة عيد الفطر‎‎

الأكثر قراءة

مصري الجنسية، وسائل إعلام أمريكية تكشف هوية منفذ الهجوم على مسيرة داعمة للاحتلال

من هو محمد صبري سليمان المشتبه به في هجوم ولاية كولورادو الأمريكية

السيطرة على حريق بطريق الواحات جراء تصادم سيارتين إحداهما محملة بالمواد البترولية

ماذا أصاب صحة الزعيم؟ شقيق عادل إمام يوضح لـ "فيتو"

أرملة إبراهيم شيكا ترد على أنباء مساعدة سعد الصغير للأسرة

3935 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 2 يونيو 2025

رسميا، ثلاث أندية تحجز مقعدها في كأس العالم 2029

أسعار 13 نوعًا من المانجو في سوق العبور اليوم

خدمات

المزيد

أسعار 13 نوعًا من المانجو في سوق العبور اليوم

حالات سقوط العقوبة عن المتهم وشروط رد الاعتبار وفقا للقانون

تعرف على حالات قبول الاستئناف على أحكام الجنح وإجراءات المعارضة

البوري يواصل الارتفاع، سعر السمك اليوم الإثنين في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

من أجل النجمة الأولى.. ماذا قدم بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 2 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 2 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 2 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية