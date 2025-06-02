الفائزين بـ"الأميرة السمراء" على مدار التاريخ بعد تتويج بيراميدز

توج نادي بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولي في تاريخه بعد فوزه أمام صن داونز الجنوب أفريقي 3-2 بمجموع لقائي الذهاب والإياب.

وسطر بيراميدز اسمه في تاريخ دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق النجمة الأولى ويتساوى مع الإسماعيلي صاحب أول لقب للكرة المصرية بالقرن الماضي.

ويعتلي الأهلي قائمة الأندية الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أفريقيا بعدد 12 لقبا ويليه الزمالك ومازيمبي ولكل منهما 5 ألقاب.

السجل التاريخي لأبطال دوري أبطال أفريقيا

1- الأهلي 12 بطولات أعوام 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020، 2021، 2023، 2024

2- الزمالك 5 بطولات أعوام 1984، 1986، 1993، 1996، 2002

2- مازيمبي - الكونغو 5 بطولات أعوام 1967، 1968، 2009، 2010، 2015

3- الترجي - تونس 4 بطولات أعوام 1994، 2011، 2018، 2019

4- هافيا - غينيا 3 بطولات أعوام 1972، 1975، 1977

4- الوداد - المغرب 3 بطولات أعوام 1992، 2017، 2022

4- الرجاء - المغرب 3 بطولات أعوام 1989، 1997، 1999

4- كانون ياوندي - الكاميرون 3 بطولات أعوام 1971، 1978، 1980

5- أشانتي كوتوكو - غانا بطولتين عامي 1970، 1983

5- شبيبة القبائل - الجزائر بطولتين عامي 1981، 1990

5- إنيمبا - نيجيريا بطولتين عامي 2003، 2004

5- وفاق سطيف - الجزائر بطولتين عامي 1988، 2014

6- فيتا كلوب - الكونغو الديمقراطية بطولة واحدة عام 1973

6- هارتس أوف أوك - غانا بطولة واحدة عام 2000

6- النجم الساحلي - تونس بطولة واحدة عام 2007

6- الإسماعيلي بطولة واحدة عام 1969

6- أورلاندو بايرتس - جنوب أفريقيا بطولة واحدة عام 1995

6- أسيك ميموزا - ساحل العاج بطولة واحدة عام 1998

6- ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا بطولة واحدة عام 2016

6- بيراميدز بطولة واحدة عام 2025

6- أوريكس دوالا - الكاميرون بطولة واحدة عام 1965

6- ستاد أبيدجان - ساحل العاج بطولة واحدة عام 1966

6- كارا برازافيل - جمهورية الكونغو بطولة واحدة عام 1974

6- مولودية الجزائر بطولة واحدة عام 1976

6- يونيون دوالا - الكاميرون بطولة واحدة عام 1979

6- الجيش الملكي - المغرب بطولة واحدة عام 1985

6- الإفريقي - تونس بطولة واحدة عام 1991

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.