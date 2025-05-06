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رياضة

من بينهم المغرب، منتخب تونس يخوض 3 وديات في معسكر يونيو

منتخب تونس، فيتو
منتخب تونس، فيتو

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم خوض منتخب تونس الأول 3 مباريات ودية دولية خلال شهر يونيو المقبل.

 

منتخب تونس يواجه المغرب وبوركينا فاسو وغينيا وديا

وكشف الاتحاد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" عن المباريات المرتقبة لمنتخب نسور قرطاج.

ويلعب منتخب تونس مع بوركينا فاسو يوم 2 يونيو المقبل في تونس.

ويطير منتخب تونس ليحل ضيفا على المنتخب المغربي في ثاني اللقاءات يوم 7 يونيو.

ويختتم المنتخب التونسي معسكره بمواجهة غينيا بالمغرب يوم 10 يونيو.

ويسعى المنتخب التونسي بقيادة المدير الفني سامي الطرابلسي لاستغلال فترة التوقف بأفضل صورة ممكنة استعدادًا للمباريات المقبلة ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم المقبلة.

ويحتل منتخب تونس صدارة جدول ترتيب مجموعته برصيد 16 نقطة بفارق 4 نقاط عن المنتخب الناميبي صاحب المركز الثاني.

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