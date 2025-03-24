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رياضة

مجموعة مصر، مواجهة نارية بين بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات المونديال

منتخب بوركينافاسو،فيتو
منتخب بوركينافاسو،فيتو

يلتقي اليوم الإثنين، منتخب بوركينا فاسو أمام غينيا بيساو ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة.

ويتواجد منتخبا غينيا بيساو وبوركينا فاسو في المجموعة الأولى برفقة منتخبات مصر وسيراليون وجيبوتي وإثيوبيا.

ويدخل منتخب غينيا بيساو المباراة بعد الهزيمة  في آخر ظهور له أمام منتخب سيراليون بنتيجة 3-1 في إطار مباريات الجولة الماضية من تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال.

ويحتل منتخب غينيا بيساو قبل مباراة اليوم، المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز في لقاء وحيد والتعادل في 3مباريات أخرى كما تعرض لهزيمة وحيدة.

بينما يتواجد  منتخب بوركينا فاسو في وصافة المجموعة برصيد 8 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما.  

 

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