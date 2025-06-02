بذهبية وحيدة، منتخب الكاراتيه يتراجع للمركز الرابع في الدوري العالمي

الكاراتيه، أنهى المنتخب الوطني للكاراتيه مشاركته في منافسات بطولة الدوري العالمي، المقامة حاليا في المغرب بمشاركة عدد كبير من المنتخبات.

وتراجع المنتخب الوطني لاحتلال المركز الرابع في الترتيب العام للمنتخبات بعد حصد 6 ميداليات، من بينها ذهبية وحيدة وفضيتين و3 برونزيات.

وكان المنتخب الوطني قد حصد 11 ميدالية في النسخة الماضية من البطولة العالمية بواقع 4 ذهبيات وفضيتين و5 برونزيات.

وأشار خبراء اللعبة إلى حدوث تراجع كبير في نتائج المنتخب المصري للكاراتيه خلال مشاركته في النسخة الحالية من البطولة.

وسيطرت مصر على ميداليات البطولة فى نسختها الماضية برصيد 11 ميدالية بواقع 4 ذهبيات وفضيتين و5 برونزيات متفوقة على اليابان معقل الكاراتيه في العالم التي أحرزت 9 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضيتين و5 برونزيات.

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