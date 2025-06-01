الكاراتيه، 11 لاعبا يتنافسون على ميداليات بطولة العالم في المغرب

الكاراتيه، تنطلق اليوم الأحد فاعليات اليوم الثالث من بطولة الدوري العالمي، والتي تقام في المغرب، انطلقت في 28 مايو وتستمر حتى 2 يونيو الجاري.

وينافس على الميداليات البرونزية فئة "الكاتا" كل من: آية هشام أمام بطلة ايطاليا في وزن- 55 كجم، وأحلام يوسف أمام بطلة اليابان في وزن - 61 كجم، ورحمة طلبة أمام بطلة فرنسا في وزن - 61 كجم، ونورسين علي أمام بطلة سويسرا في وزن - 68 كجم، وفريال عبد العزيز أمام بطلة اليابان.

وفي منافسات الرجال يدخل كل من: زياد على وزن 60 كجم المنافسة أمام بطل أذربيجان، وفي وزن 67 كجم علي الصاوي أمام بطل أذربيجان، وأخيرا في وزن 84 كجم يوسف بدوي ضد بطل إيطاليا.

المنافسات على الذهبية والفضية

فيما ينافس على الميداليتين الذهبية والفضية كل من:

عبدالله ممدوح أمام بطل بلجيكا وزن - 75 كجم، وفي وزن - 68 كجم.. هدير هندي أمام بطلة فرنسا، وفي وزن + 84 كجم.. طه طارق أمام بطل إيطاليا.

من جانبه، أكد محمد الدهراوي رئيس اتحاد الكاراتيه، على تواصله الدائم مع جميع أفراد البعثة في المغرب لتقديم الدعم الدائم للاعبي المنتخب، وتذليل أي عقبات من الممكن أن تواجههم.

وحرص الدهراوي على الحديث مع اللاعبين هاتفيا للشد من أزرهم، وتحقيق أعلى النتائج في البطولة كعادة لاعبي الكاراتيه، فهم دائما على قدر المسئولية لإعلاء اسم مصر في المحافل الدولية.

وتعتبر بطولة الدوري العالمي للكاراتيه واحدة من أقوى البطولات على مستوى العالم، حيث يشارك فيها أفضل 32 لاعبًا في التصنيف الدولي في كل وزن، كما تساعد فى حصد نقاط مؤثرة في التصنيف العالمي، وتعزيز فرص التأهل لبطولة العالم للكبار 2025.

وسيطرت مصر على ميداليات البطولة فى نسختها الماضية برصيد 11 ميدالية بواقع 4 ذهبيات وفضيتين و5 برونزيات متفوقة على اليابان معقل الكاراتيه في العالم التي أحرزت 9 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضيتين و5 برونزيات.

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