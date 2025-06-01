الكاراتيه، آية هشام تخسر برونزية الدوري العالمي بالمغرب

الكاراتيه، خسرت آية هشام لاعبة المنتخب الوطني للكاراتيه، أمام الإيطالية تيريانا أونفيرو، في المباراة التي جمعت بينهما على برونزية الدوري العالمي، المقامة حاليا في المغرب.

آية هشام تخسر برونزية الدوري العالمي

واحتلت آية هشام المركز الخامس بعد خسارتها مباراة الميدالية البرونزية في البطولة العالمية.

وتعتبر بطولة الدوري العالمي للكاراتيه واحدة من أقوى البطولات على مستوى العالم، حيث يشارك فيها أفضل 32 لاعبًا في التصنيف الدولي في كل وزن، كما تساعد فى حصد نقاط مؤثرة في التصنيف العالمي، وتعزيز فرص التأهل لبطولة العالم للكبار 2025.

وسيطرت مصر على ميداليات البطولة فى نسختها الماضية برصيد 11 ميدالية بواقع 4 ذهبيات وفضيتين و5 برونزيات متفوقة على اليابان معقل الكاراتيه في العالم التي أحرزت 9 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضيتين و5 برونزيات.

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