الإثنين 02 يونيو 2025
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عقارات

مد تسليم شقق جنة بالمنصورة الجديدة حتى 30 يونيو الجاري

شقق الاسكان
شقق الاسكان

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن مد تسليم عدد 214 عمارة بمشروع جنة بمدينة المنصورة الجديدة بالمنطقة 1-2-4 بالمرحلة الأولى، وذلك حتى 2025/6/30، وتسليم الشقق للفائزين بقرعة ديسمبر 2023 وقرعة 2024 التكميلية.

كما أعلن المهندس شريف الشربيني،  وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بمنطقة جنوب أرض الجمعيات للفائزين بمدينة القاهرة الجديدة، اعتبارًا من الأحد الموافق 15/ 6/ 2025، على أن يستمر تسليم الوحدات حتى يوم الإثنين 7/ 7/ 2025، وذلك في أيامٍ محددة وفقًا للمعلن من جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

وأكد وزير الإسكان، ضرورة متابعة مشروعات الخدمات بمناطق تسليم الوحدات، وتوفير مختلف سبل الدعم للمستفيدين بالوحدات السكنية بالمدينة، وتيسير عملية التسليم للمواطنين.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 192 - 193، يوم الأحد 15/6/2025، ووحدات العمارتين 194 - 195، يوم الإثنين 16/6/2025، ووحدات العمارتين 195 - 196، يوم الثلاثاء 17/6/2025، ووحدات العمارتين 197 - 198، يوم الأربعاء 18/6/2025، ووحدات العمارتين 199 - 200، يوم الخميس 19/6/2025، ووحدات العمارتين 201 - 202، يوم الأحد 22/6/2025، ووحدات العمارتين 203 - 204، يوم الإثنين 23/6/2025، ووحدات العمارتين 205 - 206، يوم الثلاثاء 24/6/2025، ووحدات العمارتين 207 - 208، يوم الأربعاء 25/6/2025، ووحدات العمارتين 209 - 210، يوم الخميس 26/6/2025.

وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 211 - 212، يوم الأحد 29/6/2025، ووحدات العمارتين 214 – 213، يوم الثلاثاء 1/7/2025، ووحدات العمارتين 215 – 216، يوم الأربعاء 2/7/2025، ووحدات العمارتين 217 – 218، يوم الخميس 3/7/2025، ووحدات العمارتين 219 – 220، يوم الأحد 6/7/2025، ووحدات العمارة 221، يوم الإثنين 7/7/2025.

وقال رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إن على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك الإسكان والتعمير فرع التجمع الخامس، وذلك لإنهاء إجراءات التعاقد، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بمقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة المياه بشارع التسعين الجنوبي، ومعه صورة من الشيكات التى تم التوقيع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

 

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