تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع سكن مصر بالقاهرة الجديدة

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع سكن مصر بمنطقتي جنوب القطامية وغرب الجامعات بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد، الموافق 1 /6/ 2025، وحتى يوم الأربعاء 18 /6/ 2025، وفقًا للمواعيد المقررة من جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة التيسير على الحاجزين في عملية تسليم الوحدات، وتلافي أي ملاحظات، وكذا التنظيم الجيد لعملية التسليم.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات سكن مصر بمنطقة جنوب القطامية العين السخنة مسلسل 5 بالعمارة رقم 50، يوم الأحد 1 /6 /2025، ووحدات العمارة رقم 51، يوم الإثنين 2 /6 /2025، ووحدات العمارة 52، يوم الثلاثاء 3 /6 /2025، ووحدات العمارة 53، يوم الأحد 15 /6/ 2025، ووحدات العمارة 45، يوم الإثنين 16 /6 /2025، ووحدات العمارة 49، يوم الثلاثاء 17 /6 /2025، ووحدات العمارة 69، يوم الأربعاء 18 /6 /2025.



وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات سكن مصر بمنطقة غرب الجامعات بالعمارة رقم 44، يوم الإثنين 2 /6/ 2025، ووحدات العمارة رقم 45، يوم الثلاثاء 3/6/2025.



وأشار " الغيطي " إلى أنه على العملاء الفائزين بوحدات سكنية، التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر ( 2 شارع عباس العقاد)، وذلك لإنهـاء إجـراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجـــه لجهاز المدينة بالتجمـــع الثالث بأصل خطـــاب البنك، وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

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