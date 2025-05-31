وزارة الحج والعمرة السعودية تصدر تنبيهات هامة للحجاج

أصدرت وزارة الحج والعمرة، اليوم السبت، تنبيهات هامة لحجاج بيت الله الحرام.

ودعت الوزارة حجاج بيت الله الحرام، الالتزام بالبقاء في المخيمات يوم عرفة من الساعة "10 صباحا" وحتى "4 عصرا".

كما دعت الوزارة الحجاج إلى عدم الخروج إلى جبل الرحمة أو مسجد نمرة، وذلك حفاظا على سلامتهم من التعرض لأشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام والتقيد بجداول التفويج المعتمدة من الجهات المختصة، وعدم مخالفتها في جميع مراحل الانتقال بين المشاعر المقدسة، وضرورة استخدام وسائل النقل المعتمدة ضمن نمط المواصلات المتفق عليه في المشاعر المقدسة، وعدم الخروج مشيا على الأقدام للتنقل بين المواقع خلال الوقت المشار إليه.

كما وجهت الوزارة الحجاج بأهمية الحفاظ على بطاقة "نسك" وإبرازها عند الطلب، حيث يجب على كل حاج حمل البطاقة طوال وجوده في المشاعر المقدسة والانتباه لعدم فقدانها، كونها وثيقة تعريفية مهمة تسهّل الوصول إلى الحاج وتقديم الدعم عند الحاجة.

ونوهت الوزارة على ممثلي شركات مزودي الخدمة، بضرورة التأكيد على حجاجهم بالالتزام بتعليمات الوزارة حفاظا على سلامتهم، لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسرٍ وطمأنينة.

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