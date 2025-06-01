ماذا تفعل في حالة ضياع البطاقة البنكية؟

يبحث العديد من عملاء البنوك عن كيفية التصرف في حالة ضياع البطاقة البنكية.

وأوضح مسئولو البنوك أنه في حالة ضياع البطاقة البنكية يجب علي العميل التصرف بسرعة واتباع الخطوات التالية:

الاتصال بخدمة عملاء البنك: ينصح بالاتصال فورًا بالخط الساخن للبنك المصدر للبطاقة للإبلاغ عن فقدانها وطلب إيقافها، ويتم ذلك بعد التحقق من هويتك من قبل موظف خدمة العملاء.

زيارة أقرب فرع للبنك: في حال عدم القدرة على التواصل عبر الهاتف، يفضل التوجه إلى أقرب فرع للبنك وتقديم بلاغ بفقدان البطاقة البنكية وطلب إيقافها.

طلب استخراج بطاقة بديلة

بعد إيقاف البطاقة المفقودة، يمكنك طلب إصدار بطاقة جديدة باتباع ما يلي:

تقديم طلب لبدل فاقد: يمكنك تقديم طلب لإصدار بطاقة بديلة من خلال موظف خدمة العملاء في البنك أو عبر زيارة أقرب فرع.

مدة استخراج البطاقة الجديدة: تتراوح فترة استخراج البطاقة الجديدة بين 5 أيام عمل إلى أسبوعين، حسب سياسات البنك.

ومن جانب آخر يتساءل العديد من عملاء بنك مصر حول آلية التعامل مع البطاقة حال تعرضها للسحب في ماكينات الصراف الآلي.

وأكد مسئولو بنك مصر أنه في حالة أن البطاقة والماكينة تابعة لبنك مصر يمكن للعملاء الاتصال بالرقم 19888 من داخل مصر او 19888 (202+) من خارج مصر على مدار 24 ساعة أو من خلال البريد الإلكترونيbm19888@banquemisr.com لمعرفة سبب سحب البطاقة وكيفية استردادها، أما إذا كانت البطاقة بنك مصر والماكينة بنك آخر يمكن إصدار بدل فاقد للبطاقة من الفرع المصدر.



وفى حالة كانت البطاقة بنك آخر وماكينة الصراف الآلي بنك مصر يمكن للعملاء التوجه للبنك المصدر للبطاقة والمتابعة معه.

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