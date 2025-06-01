الأحد 01 يونيو 2025
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حوادث

النيابة الإدارية تختتم ندوة تدريبية حول الوعي العلمي ضمن مبادرة بداية

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، اليوم الأحد، الندوة الرابعة ضمن سلسلة ندوات جرى عقدها في إطار تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" والتي جاءت تحت عنوان "الوعي العلمي"، والتي استضاف فيها الدكتور حاتم العبد مدير مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس.

الكتابة العلمية في مجال العلوم القانونية ودراسة في الإشكالية

وتناول فيها الكتابة العلمية في مجال العلوم القانونية ودراسة في الإشكالية البحثية، وذلك بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة ٧٠ عضوًا من أعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات القضائية.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير

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النيابة الإدارية إختصاصات النيابة الإدارية ائب رئيس هيئة النيابة الإدارية

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