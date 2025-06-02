الإثنين 02 يونيو 2025
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حوادث

حملة أمنية في أسوان تضبط 3 قضايا جلب مخدرات وتنفيذ أحكام قضائية

حملة أمنية، فيتو
حملة أمنية، فيتو

شن قطاع الأمن العام بـالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة شملت  أكثر من 7 كيلوجرامات لمخدر الحشيش - 3 كيلوجرامات لمخدر البانجو – كمية لمخدر الشابو بحوزة 3 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية".
 

كما ضبط قطعة سلاح ناري بدون ترخيص وعدد من الطلقات، وتنفيذ 663 حكما قضائيا متنوعا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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