ياسين منصور: نخطط لإنشاء مشروع عالمي بمدينة "جريان" بواجهة نيلية تصل إلى 9 كيلو مترات

وجه ياسين منصور، رئيس شركة بالم هيلز، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحكومة على الجهود المبذولة في تنفيذ مخطط التنمية العمرانية 2052، التي أتاحت فرصًا استثمارية متعددة، وعملت على تعزيز مشاركة القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق مدينة "جريان" الواقعة على محور الشيخ زايد، التي شهدها اليوم الأحد، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث ألقى ياسين منصور، كلمة رحب في مستهلها برئيس مجلس الوزراء، كما رحب بالحضور، ومعربا عن سعادته لمشاركته في هذا الحدث الاستثنائي لإطلاق واحد من أهم المشروعات التنموية الكبرى في تاريخ مصر.

وأضاف، أن الدولة تستكمل هذا التوجه بمشروعات كبرى لاستصلاح الأراضي، وفي مقدمتها مشروع الدلتا الجديدة، الذي يعد أحد أعمدة الأمن الغذاء القومي، والذي يضيف مساحة زراعية تعادل تقريبًا ربع مساحة الأراضي الزراعية الحالية في مصر، ويسهم في تحقيق الاكتفاء من السلع الاستراتيجية، من خلال استخدام أساليب الري الحديثة.

وفي هذا الإطار، أوضح ياسين منصور أن هذا التوجه من جانب الدولة لإنشاء مشروعات تنموية يأتي ضمن هذا المشروع القومي، كفكر حديث ومبتكر يهدف إلى تخفيض وتقليل تكلفة البنية التحتية التي استثمرت فيها الدولة جهودًا وموارد كبيرة لدعم هذا المشروع الضخم، مؤكدا أنه بهذه الإنجازات وغيرها من المشروعات القومية الضخمة، أصبحت الدولة المصرية اليوم واحدة من أكثر البيئات الاستثمارية الواعدة في المنطقة، وأصبحت التنمية العمرانية أداة فاعلة في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار المحلي والدولي، وتوفير فرص حقيقية للنمو المستدام.

وقال ياسين منصور: اليوم نعلن عن انطلاق مشروع من طراز خاص، "جريان"، الذي يُعبر عن تحول استراتيجي في الفكر العمراني المصري ونقلة في مسيرة التنمية العمرانية بغرب البلاد، وفرصةً استثنائية لإقامة وجهة سياحية متكاملة تدعم مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية؛ لافتا إلى أن مشروع "جريان" يمثل التكامل بين العقار والسياحة والاستثمار، ويرفع من معدل النمو الاقتصادي.

وفي السياق نفسه أضاف ياسين منصور: شرُفنا باختيار "بالم هيلز"، إحدى شركات مجموعة "منصور"، التي تعمل في أكثر من 100 دولة حول العالم، كشريك ومطور رئيسي في هذا المشروع، مما يعكس ثقة الدولة والمستثمرين في قدراتنا وخبراتنا الممتدة عبر عقود في مجال التطوير العمراني بأكبر محفظة من المشروعات وصلت إلى 41 مشروعًا متكاملًا في شرق وغرب كل من القاهرة، والإسكندرية، والساحل الشمالي.

وخلال كلمته أيضا، أكد ياسين منصور أن ذلك جاء من خلال رؤية غير مسبوقة في التطوير العقاري، ورؤية شاملة تتضمن التطوير في قطاعات التعليم، والرياضة، والبنية التحتية الذكية، والاستدامة البيئية، حيث قمنا بالفعل بإنشاء أول مدينة مستدامة وذكية في الدولة، وهي "مدينة باديا"، التي تتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، كما أن لدينا سجلا حافلا من النجاحات في قطاع الضيافة والاستثمار السياحي، فضلا عن شراكات إقليمية ودولية تؤهلنا لأن نكون مساهمًا محوريًا في مشروع بحجم وقيمة "جريان".

وأضاف ياسين منصور: نحن كشركة توسعنا في نشاط الاستثمار السياحي من خلال إنشاء سبعة فنادق حتى الآن، وكان آخرها شراكتنا مع مجموعة "ماريوت إنترناشونال" لإقامة فندق "الريتز- كارلتون القاهرة بالم هيلز" في غرب القاهرة، كما نخطط لإضافة 4 آلاف غرفة فندقية جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة؛ بهدف تحقيق عوائد دولارية، حتى نصل إلى تغطية تكلفتنا من العملة الصعبة، من خلال موارد هذه الفنادق.

أما بالنسبة للتعليم، فقال ياسين منصور: تعد شركة بالم هيلز أكبر شريك في شركة "تعليم"، المالكة لجامعتين: جامعة باديا، التي تم تأسيسها بالشراكة مع جامعة تكساس الطبية – إحدى أفضل الجامعات عالميًا – وجامعة النهضة، بالشراكة مع جامعة فيينا الطبية الدولية، كما نعمل على إنشاء جامعة ممفيس، التي من المقرر افتتاحها في سبتمبر المقبل، بخلاف شراكتنا مع King’s School التابعة لمجموعة "INSPIRED".

وأضاف: "مع فخرنا الكبير بهذا النجاح وهذه الإنجازات، نعتز بأن "بالم هيلز" تحقق أعلى عائد استثماري في السوق المصرية، كما نفخر بالتزامنا الدائم بتسليم المشروعات قبل المواعيد المتفق عليها مع عملائنا الأعزاء، لذلك، تعتبر "بالم هيلز" الشركة الأكثر جدارة للمساهمة في هذا المشروع القومي".

وفيما يتعلق بمشروع "بالم هيلز جريان"، فأشار ياسين منصور إلى أنه يعد مشروعا جديدا ذا رؤية مستقبلية في "زايد الجديدة"؛ حيث نخطط لإنشاء مشروع عالميّ بمدينة جريان على مساحة 361 فدانا، ويتميز المشروع بواجهة نيلية تصل إلى أكثر من 9 كيلومترات، ويتميز المشروع بأن 100% من الوحدات تتمتع بإطلالات على النيل.

وأضاف: "ويتميز المشروع أيضا بوجود جزر منفصلة ذات إطلالات خاصة، مع تصميم معماري مبتكر سيكون الأول من نوعه والأحدث في مصر، كما يوفر 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة سنويا، ونعمل على أن يطبق المشروع ما يرتقي بمفهوم الاستدامة ويواكب أحدث التوجهات العالمية، من خلال تبني عناصر الاقتصاد الدائري وتصميم أنظمة مجتمعية مرنة، قادرة على التكيف مع تطورات المستقبل، حيث يحقق المشروع توازنًا بيئيًا واقتصاديًا في مختلف مراحل دورة الحياة لتحقيق الاستدامة، مع بناء بنية تحتية ذكية ومرنة تتطور مع متطلبات المستقبل".

ولتعزيز الجانب السياحي بالمشروع، لفت ياسين منصور إلى أن الشركة تتعاون مع أكبر الاستشاريين العالميين في مجالات الاستشفاء والرعاية الصحية؛ لتحقيق مبدأ حياة صحية أفضل "longevity"، كما نعمل على إنشاء فرع جديد لنادي "بالم هيلز" الرياضي يختص بالأنشطة المائية والبحرية، وبصفة عامة، يسعى النادي إلى الحصول على ما لا يقل عن أربع ميداليات في دورة الألعاب الأولمبية بـ "لوس أنجلوس 2028".

واختتم ياسين منصور كلمته خلال فعاليات إطلاق مدينة "جريان"، بالإشارة إلى أن ما قدمه يعد لمحة عما ستقدمه "بالم هيلز" في هذا المشروع، وقال: "سنسخر خبراتنا الطويلة لوضع أساس قوي يضمن نجاحا مبهرا للمشروع ويعكس رؤيتنا.. إن ما نشهده اليوم هو أكثر من مجرد مشروع عمراني أو سياحي جديد، بل هو نقطة انطلاق نحو نموذج جديد للتنمية الحضرية في مصر، وأن تُحوّل رؤيتها الطموحة إلى واقع يليق بتاريخها العريق ومكانتها الإقليمية والدولية، وهو ما يُحتذى به في كيفية تعاون الدولة والقطاع الخاص".

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