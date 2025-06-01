الأحد 01 يونيو 2025
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محافظات

محافظ الأقصر يتلقى إخطارا بوجود التنقيب عن الآثار أسفل مبنى قصر ثقافة أبو الجود

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار بالأقصر

كشف مصدر مطلع بمجلس مدينة الأقصر أن الساعات الأخيرة من ليل يوم الجمعة كان اكتشاف واقعة التنقيب عن الآثار أسفل مبنى قصر ثقافة الطفل في أبو الجود بالأقصر، عندما تلاحظ وجود هبوط أرضي في الطريق العام.

إخطار محافظ الأقصر بوجود تنقيب عن الآثار أسفل مبنى حكومي 

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ «بوابة فيتو» أنه على الفور تم إخطار المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر بالواقعة، والذي انتقل صباح يوم السبت أمس، لمباشرة الواقعة بنفسه، وعلى الفور قام محافظ الأقصر بإخطار الجهات المعنية والمختصة.

وفي صباح اليوم الأحد، وصل محافظ الأقصر برفقته وزير الثقافة إلى قصر ثقافة الطفل بمنطقة أبو الجود بالأقصر لمعناية أعمال التنقيب عن الآثار التي تمت خلسة أسفل المبنى الحكومي.

تحديث البنية التحتية للمؤسسات الثقافية

هذا أعلنت وزارة الثقافة أن الواقعة اكتُشفت خلال جولة تفقدية أجراها وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو لقصر ثقافة الأقصر وقصر ثقافة الطفل، اللذين يخضعان حاليًا لأعمال تطوير ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة لتحديث البنية التحتية للمؤسسات الثقافية.

وخلال الزيارة، رصد الوزير وجود حفرة عميقة داخل إحدى غرف شقة تابعة لقصر ثقافة الطفل، يشتبه بأنها نتجت عن أعمال تنقيب غير قانونية عن الآثار، وكشف الوزير عن وجود مخالفة جسيمة تمثلت في قيام الشركة المنفذة لأعمال الترميم بالحفر سرًا لمسافة عدة أمتار، في ظل غياب تام للمسئولين عن الموقع من فرع الثقافة بالأقصر والإقليم الثقافي التابع له.

وعلى إثر ذلك، قرر وزير الثقافة إحالة كل من رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي السابق، والمدير العام الحالي للإقليم، ومدير فرع ثقافة الأقصر، وعدد من مسؤولي الإدارة الهندسية والمكتب الفني والصيانة، إلى جانب مديري قصر ثقافة الأقصر وقصر ثقافة الطفل، ومسؤول الأمن، إلى التحقيق الفوري، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتعكف الوزارة حاليًا على تشكيل لجنة فنية وهندسية متخصصة لفحص الموقع وتحديد حجم الأضرار، والتأكد من سلامة المبنى وإنهاء أية ممارسات مخالفة تمس المال العام أو التراث الثقافي.

 

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