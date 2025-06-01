الأحد 01 يونيو 2025
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شركة مقاولات عرضت خدماتها مجانًا، تفاصيل جديدة في واقعة التنقيب عن الآثار داخل قصر ثقافة بالأقصر

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار بالأقصر

أفاد مصدر مطلع بـ مجلس مدينة الأقصر لـ “فيتو” بأن شركة مقاولات تقدمت بطلب لتنفيذ أعمال صيانة مجانية داخل قصر ثقافة الأقصر بمنطقة أبو الجود، مقابل الحصول على دعاية باسمها، وهو ما وافقت عليه مديرية الثقافة بالأقصر بعد عرض عدة مواقع للصيانة، منها قصر ثقافة الطفل، الذي يقع في شقتين بالطابق الأرضي ضمن عمارة إسكان اجتماعي.

وأوضح المصدر أن الشركة أصرت على تنفيذ الأعمال في قصر ثقافة الطفل بحجة أن المساحة الصغيرة تتناسب مع الميزانية، مضيفًا أن مديرية الثقافة أكدت للشركة أن المبنى مؤجر ويتبع محافظة الأقصر، وتمت مطالبتهم بالحصول على موافقة مجلس المدينة، والتي أكدت الشركة لاحقًا أنها حصلت عليها بالفعل، ليبدأ العمل بالموقع في 25 فبراير الماضي غير أن الأمور أخذت منحى خطيرًا عندما وقع هبوط أرضي مفاجئ في الشارع المجاور لقصر الثقافة، ما أدى إلى الكشف عن حفريات داخل إحدى غرف قصر ثقافة الطفل، يُشتبه في كونها ناتجة عن أعمال تنقيب غير مشروعة عن الآثار.

وفي هذا السياق، أكدت مديرية الثقافة أن الجهة المسئولة عن الموافقات هي مجلس المدينة، فيما نفى المجلس علمه بالأعمال أو صدور أي موافقة رسمية، في تناقض صارخ تُحقق فيه النيابة العامة تحت إشراف المحامي العام لنيابات الأقصر.

وخلال جولة مفاجئة أجراها وزير الثقافة، الدكتور أحمد فؤاد هنو، للموقع، رصد وجود حفرة عميقة داخل إحدى غرف القصر، واتضح أن الشركة المنفذة لأعمال الصيانة قامت بالحفر إلى عمق عدة أمتار دون إشراف من الجهات المعنية، في غياب تام لمسئولي الثقافة بالموقع.

 

 

 

 

 

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