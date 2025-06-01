هبوط أرضي يكشف واقعة التنقيب عن الآثار داخل قصر ثقافة الطفل بالأقصر (صور)

قال مصدر مطلع بفرع ثقافة الأقصر لـ"فيتو" إن واقعة الهبوط الأرضي المفاجئ الذي شهده شارع أبو الجود أمام أعين المارة، كانت السبب الرئيسي في كشف محاولة التنقيب عن الآثار داخل قصر ثقافة الطفل، الذي يخضع لأعمال صيانة وترميم منذ نحو ثلاثة أشهر.

وأوضح المصدر أن أحد مسئولي مجلس مدينة الأقصر تلقى شكوى من الأهالي تفيد بوجود هبوط في الطريق العام، وبعد معاينة الموقع وتتبع الأمر، تبين أن الهبوط ناتج عن حفريات سرية تمت داخل مبنى قصر الثقافة الحكومي، في ما يُشتبه أنه محاولة غير مشروعة للتنقيب عن الآثار.

وفي بيان رسمي، أعلنت وزارة الثقافة أن الواقعة اكتُشفت خلال جولة تفقدية أجراها وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو لقصر ثقافة الأقصر وقصر ثقافة الطفل، اللذين يخضعان حاليًا لأعمال تطوير ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة لتحديث البنية التحتية للمؤسسات الثقافية.

وخلال الزيارة، رصد الوزير وجود حفرة عميقة داخل إحدى غرف شقة تابعة لقصر ثقافة الطفل، يشتبه بأنها نتجت عن أعمال تنقيب غير قانونية عن الآثار، وكشف الوزير عن وجود مخالفة جسيمة تمثلت في قيام الشركة المنفذة لأعمال الترميم بالحفر سرًا لمسافة عدة أمتار، في ظل غياب تام للمسئولين عن الموقع من فرع الثقافة بالأقصر والإقليم الثقافي التابع له.

وعلى إثر ذلك، قرر وزير الثقافة إحالة كل من رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي السابق، والمدير العام الحالي للإقليم، ومدير فرع ثقافة الأقصر، وعدد من مسؤولي الإدارة الهندسية والمكتب الفني والصيانة، إلى جانب مديري قصر ثقافة الأقصر وقصر ثقافة الطفل، ومسؤول الأمن، إلى التحقيق الفوري، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتعكف الوزارة حاليًا على تشكيل لجنة فنية وهندسية متخصصة لفحص الموقع وتحديد حجم الأضرار، والتأكد من سلامة المبنى وإنهاء أية ممارسات مخالفة تمس المال العام أو التراث الثقافي.

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