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المراجعة النهائية لامتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الشهادة الإعدادية 2025 (صور)

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية

نشرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة نماذج امتحان البوكليت في مادة اللغة الإنجليزية كمراجعة نهائية للطلاب قبل امتحانات الغد، وذلك لتعزيز قدرة الطلاب على الإجابة بكفاءة وتميز. 

 

نموذج بوكليت امتحان مادة اللغة الانجليزية 

وانطلقت أمس السبت امتحانات الشهادة الإعدادية (نظام البوكليت) للفصل الدراسي الثاني لعام 2025 /2024 وتستمر حتى يوم  الأربعاء الموافق 2025/6/4، وسط إجراءات أمنية مكثفة بما يحقق سير الامتحانات بشكل ناجح ومنضبط.

 

امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

 وصرحت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بأن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية (212134) طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات فى (732) لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الـ35.

مدير المديرية: الالتزام الكامل بالقواعد والتعليمات لضمان سير العملية الامتحانية بشكل منظم ودقيق

 وأشارت إلى أن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير وانتظام أعمال الامتحانات، حيث تم الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

 

وجاءت أبرز الاستعدادات كالتالي: 

  • تم التنسيق مع الجهات الأمنية لوضع خطة لتأمين المدارس وأوراق الأسئلة والإجابة والمبانى التعليمية لتوفير الجو الآمن لأبنائنا الطلاب أثناء سير الامتحانات.
  • كذلك التنسيق مع رؤساء الأحياء للعمل على نظافة المدارس والأماكن المحيطة بها بشكل يومى وإزالة كافة الإشغالات.
  • وجود جداول الامتحانات ودليل اللجان فى أماكن ظاهرة.
  • حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك.
  • الحفاظ على الكاميرات الموجودة باللجان.
  • توفير الإضاءة والتهوية الجيدة.
  • تحقيق الانضباط وتوفير بيئة مناسبة للطلاب داخل اللجان.
  • تواجد طبيب أو ( زائرة صحية ) دائم باللجنة.
  • عدم منع أى طالب من أداء الإمتحان.
  • حضور الطلاب في المواعيد المحددة وعدم التأخير.
  • تشكيل غرف عمليات لجميع الإدارات التعليمية الـ٣٥ متواصلة على مدار اللحظة مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية.

وأكدت مدير المديرية أن جميع قيادات العملية التعليمية يعملون لصالح الطلاب وضمان حسن انتظام سير الامتحانات بكل نزاهة وشفافية دون أى عقبات.

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