الحكومة: مشروع "چريان" يوفر 35 ألف وحدة سكنية ويضم أكبر كورنيش في مصر

مشروع "چريان" ، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها منفتحة على الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تعزيز التنمية وخلق فرص عمل، مشيرًا إلى أن مشروع "چريان" يعد نموذجًا لتلك الشراكة، ويوفر نحو 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب تنمية عمرانية واقتصادية متكاملة.

وأوضح مدبولي، خلال كلمته في فعالية إطلاق مشروع "چريان" بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن المشروع هو أول مشروع عقاري يُقام في منطقة "الدلتا الجديدة"، وهو نتاج تعاون مشترك بين الدولة وعدد من شركات التطوير العقاري الكبرى.

الدلتا الجديدة.. تنمية بحجم 5 محافظات

وأضاف رئيس الوزراء أن منطقة "الدلتا الجديدة"، التي يحتضن المشروع أرضها، تُعادل مساحتها من أربع إلى خمس محافظات مصرية، وتعد أحد المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف التنمية الزراعية والعمرانية والصناعية، وتحقيق الأمن الغذائي وخلق مجتمعات متكاملة جديدة.

"چريان".. مدينة متكاملة وليست مجرد مشروع سكني

من جانبه، قال المهندس تامر نبيل، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "نيشنز أوف سكاي"، إن "چريان" ليست مدينة سكنية تقليدية، بل مدينة متكاملة توفر بيئة صحية وخدمات شاملة لسكانها، وتسهم في توفير عوائد دولارية من خلال تصدير العقار.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف الانتهاء منه خلال 5 سنوات، وسيمثل نقطة جذب جديدة على الخريطة الاستثمارية المصرية.

أكبر من كورنيش الإسكندرية.. و35 ألف وحدة سكنية

وفي السياق ذاته، قال المهندس عمرو سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة "ماونتن فيو العقارية"، إن المشروع يضم 35 ألف وحدة سكنية، وسيضم كورنيشًا يعد الأكبر في مصر، متجاوزًا كورنيش الإسكندرية من حيث الطول والمساحة، مؤكدًا أن المدينة ستوفر بيئة نقية بفضل المساحات الخضراء الواسعة.

وأوضح أن "چريان" يساهم في تعزيز الاقتصاد القومي من خلال تصدير العقار، وزيادة معدلات السياحة، وتقديم تجربة معيشية متطورة.

واجهة سياحية واستراتيجية تدعم رؤية مصر العالمية

بدوره، وصف ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة شركة "بالم هيلز"، المشروع بأنه "واجهة سياحية استراتيجية" تعزز من مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، مشيرًا إلى أن رؤية الشركة تنطلق من مفاهيم الاستدامة البيئية.

وأكد أن "بالم هيلز" تمتلك 7 فنادق، وستبدأ قريبًا في إنشاء فندق جديد داخل مشروع "چريان"، ليكون جزءًا من منظومة متكاملة للسياحة والخدمات.

مدينة مستدامة تحاكي جريان النيل

وكشف مدير مشروع "چريان" عن أن اسم المشروع مستمد من "جريان النيل"، وأن المدينة ستقام على مساحة 1600 فدان، من بينها 325 فدانًا تشكل "نيل المشروع"، في إشارة إلى تصميم يحاكي روح النيل ويوفر تجربة طبيعية ومعمارية مميزة.

توقيع عقود المشروع بحضور رئيس الوزراء

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقود تنفيذ مشروع "چريان" بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، على أن يتم عرض التفاصيل الكاملة للمشروع خلال فعالية رسمية أُقيمت بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية.

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