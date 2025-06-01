الأحد 01 يونيو 2025
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أخبار مصر

مدبولي: "چريان" أول مشروع عقاري بالدلتا الجديدة ويوفر 250 ألف فرصة عمل

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها منفتحة على الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن مشروع "چريان" يُعد نموذجًا لهذه الشراكة، ويستهدف توفير نحو 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب تحقيق تنمية متكاملة.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في فعالية إطلاق مشروع "چريان"، والتي أُقيمت اليوم بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح مدبولي أن مشروع "چريان" يُعد أول مشروع عقاري يتم تنفيذه في منطقة "الدلتا الجديدة"، ويأتي بالشراكة بين الدولة وعدد من شركات التطوير العقاري.

وأشار إلى أن "الدلتا الجديدة" تُعادل في مساحتها ما بين أربع إلى خمس محافظات مصرية، وتضم مشروعات تنموية متكاملة تهدف إلى خلق مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية جديدة، تسهم في توفير فرص العمل وتعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

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الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القطاع الخاص مشروع چريان العاصمة الإدارية الجديدة منطقة الدلتا الجديدة

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