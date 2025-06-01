إيثيدكو تطلق حملة سلامتك تهمنا 2025 تعزيزا لثقافة السلامة المرورية

أطلقت الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته ( إيثيدكو ) فعاليات حملة سلامتك تهمنا برعاية الكيميائى هشام رياض رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب تأكيدا على الالتزام بتحقيق الهدف الإستراتيجى صفر حوادث ضمن جهود الشركة المستمرة لنشر وتعزيز ثقافة القيادة الآمنة وتقليل المخاطر المرورية انطلقت الحملة بمنطقة التحميل أمام منطقة التعبئة بالبولى إيثيلين وسط حضور مكثف من قيادات الشركة من الإدارات المختلفة إلى جانب مشاركة السائقين والعاملين بكافة القطاعات والمقاولين، وذلك تنفيذا للمحور الخامس من استراتيجية الوزارة بأهمية العمل على ترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية وتحقيقا لهذا الهدف وفى إطار خطة عمل الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.

الحفاظ على الأرواح والممتلكات مسئولية جماعية



وأكد الكيميائى هشام رياض أن السلامة كانت ولاتزال فى مقدمة أولويات الشركة مشددا على أن الحفاظ على الأرواح والممتلكات مسئولية جماعية وأن العنصر البشرى يعد هو المسؤول الأول وأن القيادة الآمنة واتباع تعليمات المرور وخاصة من قبل السائقين من شأنها الحفاظ على الأرواح والممتلكات والمرافق مؤكدا على ضرورة الفحص الدورى على الحالة الفنية للسيارات وفقا للجداول الزمنية المحددة.

وتأتي حملة سلامتك تهمنا 2025 امتدادا للنجاحات التي حققتها المبادرة السابقة وفى مقدمتها حملة أخطار القيادة لعام 2024.

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