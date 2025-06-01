الأحد 01 يونيو 2025
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أخبار مصر

البترول تحصد المستوى الأول لبطولة مشروع إنتاج الغاز الطبيعي الحيوي بمجموعة دول البريكس

دول البريكس،فيتو
دول البريكس،فيتو

في إطار عضوية جمهورية مصر العربية في مجموعة دول البريكس، وتنظيم بطولة الهندسة الدولية لرابطة شباب المهنيين من دول البريكس في العاصمة الروسية موسكو، تحت شعار "الابتكارات التكنولوجية" خلال الفترة من 26 إلى 31 مايو 2025، وذلك بدعم من وزارة الطاقة لروسيا الاتحادية، حصل الفريق الممثل لقطاع البترول المصري على المركز الأول على مستوى البطولة عن مشروع وحدات إنتاج الغاز الطبيعي الحيوي الذكية المدمجة بالذكاء الاصطناعي، بمشاركة فرق من روسيا وجنوب إفريقيا والصين وإيران. 

 

مناقشة قضايا الطاقة 


تأتي هذه المشاركة في ضوء حرص وزارة البترول والثروة المعدنية المستمر على دعم الشباب من العاملين بالقطاع وتشجيعهم على التواجد في المحافل الدولية؛ لاكتساب الخبرات وتبادل المعرفة. هذا وقد فاز الفريق أيضًا بجائزة أفضل فكرة مبتكرة مقدمة بتصويت من بين الفرق المشاركة. 

 توسيع نطاق التعاون الدولي بين دول البريكس في مسألة الترويج للموضوعات الهندسية


ومن الجدير بالذكر أن المسابقة تتمحور في حل قضايا الطاقة من خلال إجراء دراسات حالة لتلك القضايا، بما يحقق هدف المسابقة في توسيع نطاق التعاون الدولي بين دول البريكس في مسألة الترويج للموضوعات الهندسية والتقنية وتطوير التكنولوجيا الجديدة.


ومثل الفريق المصري كل من المهندس أحمد محمود سامي - مدير إدارة هندسة الصيانة الميكانيكية والورش بالإدارة العامة للعمليات بشركة الحمرا أويل، والمهندس/ حسام الدين عمر فهمي - مدير إدارة مراقبة التآكل والحماية الكاثودية بشركة بدرالدين،  والمهندس محمد عصام بدوي - رئيس قسم التطوير والتكنولوجيا بالإدارة العامة للشئون الفنية بشركة إيثيدكو.

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