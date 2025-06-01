الأحد 01 يونيو 2025
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رياضة

مانشستر يونايتد يتعاقد رسميا مع مهاجم وولفرهامبتون

كونيا
كونيا

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن تعاقده مع المهاجم البرازيلي ماتيوس كونيا لاعب وولفرهامبتون واندررز.

 

أول صفقات مانشستر يونايتد 

 

يُعدّ اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا أول صفقة لمانشستر يونايتد هذا الصيف حيث أفاد بيان من مانشستر يونايتد بأن "التوقيع مشروط بالحصول على التأشيرة والتسجيل".

وسجل كونيا 15 هدفًا في الموسم الماضي، وساهم أيضًا في ست تمريرات حاسمة، حيث ابتعد وولفرهامبتون عن الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولا يعد المهاجم غريبا على جماهير الدوري الإنجليزي الممتاز بعد ثلاثة مواسم قضاها في إنجلترا.

من هو كوينا صفقة مانشستر يونايتد ؟

ولد كونيا في مدينة جواو بيسوا البرازيلية في مايو 1999، ونشأ حبه للعبة من خلال كرة الصالات قبل أن يتحول إلى كرة القدم.

كانت أولى خطواته الكبيرة في مسيرته عام ٢٠١٧، حين انضم إلى نادي سيون السويسري. وقد لفت كونيا الأنظار بتسجيله ١٠ أهداف و٨ تمريرات حاسمة في ٣٢ مباراة فقط، لينضم إلى نادي آر بي لايبزيج الألماني، الذي انضم إليه بعد موسم واحد في سويسرا.

ثم انتقل إلى هيرتا برلين، وفي أغسطس 2021 انضم إلى أتلتيكو مدريد، لكنه وجد صعوبة في تسجيل الأهداف في إسبانيا.

ثم انتقل على سبيل الإعارة إلى وولفرهامبتون في يناير 2023، في اتفاق حيث سيصبح الانتقال دائمًا في ذلك الصيف.

وسجل هدفين في ذلك النصف من الموسم، قبل أن يواصل تسجيل 12 هدفًا آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2023/2024.

ولكن في هذه الموسم الأخير حقق أفضل إحصائيات في مسيرته، حيث سجل 21 هدفًا ليجذب انتباه العديد من الأندية الكبرى. 

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