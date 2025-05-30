الهلال السعودي يعرض 100 مليون يورو لضم نجم مانشستر يونايتد

قدم نادي الهلال السعودي عرضا لضم قائد مانشستر يونايتد ومنتخب البرتغال برونو فيرنانديز للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية.

صفقة ضخمة في الطريق إلى الهلال السعودي

وبحسب الصحفي الإنجليزي بين جاكوب فإن الهلال السعودي يستعد لتقديم عرض أولي بقيمة 100 مليون يورو لمانشستر يونايتد لضم فرنانديز والتواجد مع الزعيم في كأس العالم للأندية الشهر المقبل.

وأوضح سيحصل برونو على راتب أسبوعي قدره 700 ألف جنيه إسترليني بالإضافة إلى المكافآت في حال وافق على الانتقال.

وفاز برونو فيرنانديز بجائزة أفضل لاعب في الموسم مع مانشستر يونايتد حيث قاده للوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي ولكنه خسر أمام توتنهام بهدف دون رد.

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