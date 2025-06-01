ضبط سائق أجرة أدى حركات استعراضية في موكب زفاف بالعجوزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط سائق سيارة أجرة ظهر في مقطع فيديو وهو يقود برعونة، ويؤدي حركات استعراضية خلال موكب زفاف بمنطقة العجوزة بالجيزة، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وكان رواد مواقع التواصل قد تداولوا المقطع الذي أظهر قائد السيارة وهو يتجاوز قواعد المرور متعمدًا لفت الأنظار، ما أثار موجة من الانتقادات والمطالبات باتخاذ إجراء قانوني حاسم.

بالفحص، تمكنت الأجهزة المعنية من تحديد السيارة وضبط قائدها، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

ضبط سائق أجرة أدى حركات استعراضية خلال موكب زفاف في العجوزة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاهه وتجاه السيارة، في إطار ردع أي سلوكيات من شأنها تهديد أمن الطريق وسلامة المواطنين.

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