الأحد 01 يونيو 2025
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أخبار مصر

مطار القاهرة يوفر كبسولات نوم فندقية للمسافرين

مطار القاهرة، فيتو
مطار القاهرة، فيتو
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حرص مطار القاهرة الدولي، على توفير كبسولات نوم في صالات السفر والوصول، إيمانًا بأن تجربة السفر تبدأ من لحظة دخول المطار، والتي تم تصميمها خصيصًا لراحة المسافرين وتلبية احتياجاتهم بكفاءة وجودة عالية.

ومن أبرز الإضافات الحديثة التي تهدف إلى تحسين تجربة المسافرين — خاصةً أولئك الذين يواجهون فترات انتظار طويلة أو رحلات ترانزيت ممتدة — كبسولات النوم، وهي عبارة عن وحدات صغيرة مغلقة ومكيفة عازلة للصوت توفر بيئة مريحة وآمنة للمسافرين للاسترخاء أو النوم لفترات قصيرة داخل المطار مع إمكانية الحجز المباشر عند الوصول للمطار.

 

وتوفر الكبسولات خصوصية تامة للمسافرين، كما أنها مجهزة بإضاءة قابلة للتعديل وسرير مريح بمفروشات معقمة وWi-Fiمجاني وشواحن USB و.USB-C كما تتمتع الكبسولات بأنظمة أمان متقدمة ويتم تغيير المفروشات عقب كل استخدام وتنظيفها وتعقيمها لضمان سلامة المستخدمين.

وتم توزيع كبسولات النوم في مختلف مباني الركاب داخل مطار القاهرة الدولي، خاصةً في صالات الانتظار ومناطق الترانزيت حيث يضم مبنى الركاب رقم (1) 2 كبسولة نوم و2 كبسولة فندقية ومبني الركاب (2) يضم 4 كبسولات فندقية بينما مبني الركاب (3) يضم 2 كبسولة نوم و6 كبسولات فندقية.

وتأتي هذه الخدمة في إطار حرص مطار القاهرة الدولي على توفير المزيد من الراحة والرفاهية وتحسين تجربة السفر.

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مطار القاهرة مبنى الركاب 3 مبنى الركاب رقم 1 مطار القاهرة الدولي الترانزيت

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