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محافظ شمال سيناء يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين في الديوان العام

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يتفقد المركز التكنولوجي

قام اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، بجولة تفقدية للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار متابعة سير العمل والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تفقد المحافظ مختلف أقسام المركز التكنولوجي، واستمع لآراء الموظفين والمواطنين المترددين عليه.

وخلال جولته التفقدية التقى المحافظ عددا من المواطنين والاستماع لمطالبهم وتم التصديق على طلبات المواطنين.

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وشدد المحافظ على ضرورة الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين وحل المشكلات التي تواجههم خلال التعامل مع الجهات الحكومية، موجهًا بسرعة البت في طلباتهم والعمل على إزالة أي معوقات قد تؤثر على سير العمل.

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