10 آلاف طالب يؤدون اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية بشمال سيناء

يؤدي 10448 طالبا وطالبة في محافظة شمال سيناء امتحانات الشهادة الإعدادية في مادة اللغة العربية وسط استعدادات مكثفة من قبل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.



10 آلاف طالب.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بشمال سيناء

وأنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء استعداداتها لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/ 2025 بالمحافظة.



وأعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء عن جاهزية مدارس المحافظة لاستقبال "10488" طالبا وطالبة يؤدون امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية".



وأعلنت أن إجمالي عدد اللجان الامتحانية بالمحافظة "92 لجنة، وهي كالآتي: إدارة العريش التعليمية وإدارة الشيخ زويد التعليمية وإدارة رفح التعليمية وإدارة الحسنة التعليمية وإدارة نخل التعليمية



وأكد وكيل الوزارة انه تم إجراء كافة الاحتياطات لتأمين الورقة الامتحانية لكل طالب بكل لجنة وبكل إدارة أيضًا، وذلك للقضاء على ظاهرة الغش، أو تداول الورقة الامتحانية.



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