الأحد 01 يونيو 2025
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مدبولي يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتأسيس تحالف مشترك بين "المقاولون العرب" والشركة الصينية

تحالف مشترك بين المقاولون
تحالف مشترك بين "المقاولون العرب" والشركة الصينية، فيتو

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة المقاولون العرب، والشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية "CSCEC"، لتأسيس تحالف مشترك بين الشركتين من أجل تنفيذ مشروعات داخل مصر، وفى القارة الأفريقية.

ووقع بروتوكول التعاون المهندس حسن مصطفى كامل، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وتشانج واي كاي، رئيس مجلس إدارة الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية "CSCEC" بمصر، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ودونج جيان جو، نائب وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصيني، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية، والمهندس هشام شتا، رئيس شركة أنكوم، وكيل الشركة الصينية في مصر، والمهندسة هبة أبو العلا، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.

تعزيز العلاقات الاستراتيجية والشراكة المتنامية بين مصر والصين 

وعقب التوقيع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه اليوم إنما يأتي في إطار جهود دعم وتعزيز العلاقات الاستراتيجية والشراكة المتنامية بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية الصين الشعبية، في العديد من المجالات والقطاعات، والبناء على ما تشهده العلاقات المصرية الصينية من زخم كبير خلال هذه الفترة، وهو ما يُمَكّن من الانطلاق إلى آفاق أرحب من التعاون والتنسيق لتحقيق المزيد من المصالح المشتركة.

التعاون بين الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية CSCEC وشركة المقاولون العرب

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى الزيارة التي قام بها مؤخرًا إلى الصين، وأن هذا البروتوكول الذي تم توقيعه اليوم، يأتي ضمن نتائج هذه الزيارة الناجحة، التي شهدت عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع المسئولين في الصين، وطرح فكرة التعاون بين الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية "CSCEC"، التي تمثل أحد أكبر الكيانات على مستوى العالم في مجال الإنشاءات، وشركة المقاولون العرب، التي تعد أحد أذرع الدولة المصرية في مجال البناء والتشييد، ولها سجل حافل بالإنجازات في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف وزير الإسكان: لاقت الفكرة موافقة وترحيب رئيس الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية "CSCEC"، واليوم نشهد توقيع بروتوكول التعاون لتأسيس تحالف مشترك قوي بين الشركتين من أجل تنفيذ مشروعات عملاقة داخل مصر، وفى القارة الأفريقية، وكذا فتح مجالات عمل مختلفة وبحث أطر التعاون بين الشركتين لمشروعات جديدة.

ويمثل التعاون بين شركة المقاولون العرب، والشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية "CSCEC"، وتشكيل تحالف بين الشركتين، فرصة كبيرة للانتشار الواسع في القارة الأفريقية، من حيث تضافر الجهود والموارد المشتركة بين الشركتين والاستفادة من خبراتهما الكبيرة في هذا القطاع الواعد.

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