رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بحدائق العاصمة

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم إلى مدينة حدائق العاصمة، وذلك عقب انتهاء اجتماعات اليوم؛ لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.

ويرافقه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عبد الرازق، المشرف على قطاع مكتب الوزير، والمهندس كمال بهجات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، والمهندس أحمد عمران، نائب رئيس الهيئة للمرافق، والمهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، وعدد من مسئولي الوزارة والجهاز.

توفير وحدات سكنية متنوعة

واستهل رئيس مجلس الوزراء جولته، بالتأكيد على مواصلته متابعة سير العمل بمشروعات الإسكان والمرافق والخدمات التي تنفذها الدولة، والتي تحظى بأولوية قصوى لتوفير وحدات سكنية متنوعة تلائم مختلف شرائح المجتمع، لافتا إلى حرص فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على المتابعة الدورية مع الحكومة للموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة مستمرة في تنفيذ الوحدات السكنية وطرحها للمواطنين من الشرائح المختلفة، وهو ما أسهم في تحقيق نقلة نوعية في هذا الملف، الذي كان يمثل أزمة سابقا.

فيما أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالفعل بالوحدات السكنية التي يتم طرحها لشرائح منخفضي ومتوسطي الدخل والخدمات التي تقع في نطاقها.

المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”

وفي ضوء ذلك، أكد المهندس شريف الشربيني أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، تهدف لتوفير وحدات سكنية بأسعار ملائمة بعدة مدن، وهناك توجيهات من فخامة الرئيس بالاستمرار في تسريع وتيرة أعمال البناء بالمبادرة، لتعزيز جهود توفير السكن الملائم لجميع المواطنين، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي.



وبدأت جولة الدكتور مصطفى مدبولي بتفقد مدخل مدينة حدائق العاصمة، حيث تابع أعمال الطرق والزراعة والإنارة، ثم انتقل بعد ذلك لتفقد الملعب الرياضي بمنطقة الخدمات بمشروع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين "، كما صعد إحدى العمارات السكنية بالمشروع، لتفقد نموذج للوحدات السكنية بها؛ حيث تم وجارٍ تنفيذ عشرات الآلاف من الوحدات السكنية بهذا المشروع، وخلال تواجده بالعمارة السكنية اطلع الدكتور مصطفى مدبولي على موقف تنفيذ المرافق للمشروع، وكذا موقف تشغيل المباني الخدمية.



ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة الاهتمام والتركيز على زيادة المساحات الخضراء، وأعمال التنسيق العام في محيط العمارات السكنية بالمشروع، مع أهمية مراعاة القيام بأعمال الصيانة بصورة دورية، للحفاظ على ما تم تنفيذه، واستدامته.





وخلال جولة رئيس الوزراء بأرجاء المشروع، أوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن مدينة حدائق العاصمة هي إحدى مدن الجيل الرابع، ويتم تنفيذ إجمالي عدد وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمدينة حدائق العاصمة بما يصل إلى نحو 120186 وحدة؛ منها 112818 وحدة بمحور محدودي الدخل، وتم الانتهاء منها وجار تسليم 41028 وحدة، بجانب 7368 وحدة بمحور متوسطي الدخل، وقد تم الانتهاء من حوالي ٢٧ ألف وحدة (ثلاث غرف وصالة مساحة 90م2) و٣ آلاف وحدة (غرفتين وصالة بمساحة 75م2) ضمن الإعلان العاشر.

وأضاف الوزير: كما تم الانتهاء من بعض الخدمات لتلك المراحل وبلغ عددها ٣٩ مبنى خدميا، تتنوع بين مدارس، وحضانات، وأسواق، ومخابز، ومركز طبي، ووحدة صحية، وملاعب خماسية، ومراكز شباب، وموقف إقليمي، ومجمع شرطي تخدم حاجزي الإعلان العاشر.

كما أشار إلى البدء في تنفيذ نحو 10 آلاف وحدة سكنية ضمن مشروع "ديارنا"، وذلك في إطار العمل على تلبية رغبات مختلف المواطنين.

وعقب ذلك، توجه رئيس الوزراء ومرافقوه لمنطقة الورش، حيث أوضح وزير الإسكان أن المشروع عبارة عن مبنيين ويضم 32 ورشة، وقد تم تخصيص 26 ورشة حرفية بمسطح 20م² للورشة الواحدة بنظام مقابل الانتفاع لمدة 3 سنوات، ويضم 2 كافتيريا ومكتب الإدارة، والمسجد، ويقع بمنطقة الخدمات الرئيسية بالقطعة 2350 فدانا بمدينة حدائق العاصمة، وذلك في إطار جهود توفير فرص العمل والخدمات بالمدن الجديدة.

وتضم الورش عددا من الأنشطة المختلفة، من بينها صيانة الهواتف المحمولة، وإصلاح الدراجات الهوائية والدراجات البخارية، وإنتاج الصابون السائل، وصناعة الأحذية، والمشغولات اليدوية، وخياطة وتفصيل الملابس، وصيانة الأجهزة الكهربائية، وصيانة كهرباء السيارات، وغيرها من الأنشطة الخدمية والحرفية التي تلبي احتياجات السكان وتدعم المشروعات الصغيرة.

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