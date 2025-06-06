الاختبار السنوي للعيش المشترك، هل يجوز إعطاء لحم الأضحية لغير المسلمين؟

في كل عيد أضحى، تتجدد نفس الأسئلة: هل يجوز توزيع لحم الأضحية على جيران غير مسلمين، وهل النية هنا تكافل أم خروج عن النص؟ وبينما يبدو السؤال بسيطًا، إلا أنه يكشف عن مفترق طرق حساس بين الفقه التقليدي والواقع السياسي الذي يزداد فيه الحديث عن «المواطنة» و«العيش المشترك».

الفتوى.. ليست موحدة

دار الإفتاء المصرية أصدرت فتاوى عدة في هذا الشأن، وأكدت أنه يجوز إعطاء غير المسلم من لحم الأضحية على سبيل الهدية أو التودد، لا على أنه فقير يستحق الصدقة، والشيخ شوقي علام قالها بوضوح: "إعطاء الأضحية لغير المسلم من باب البر وحسن الجوار أمر جائز شرعًا، ولا يتعارض مع النية الأصلية".

لكن رغم هذه الفتاوى، لا يزال هناك من يرى أن لحم الأضحية شعيرة دينية خالصة، ويجب ألا تخرج عن دائرة "المسلمين الفقراء" فقط.

هل الجدل فقه أم ثقافة؟

حسب خبراء، المسألة لم تعد محصورة في الفقه فقط، بل ترتبط أيضًا بمزاج اجتماعي وثقافة سائدة. في بعض المناطق، يعتبر إعطاء لحم الأضحية لجار غير مسلم "مخالفة شرعية"، بينما في مناطق أخرى يعد «سنة محببة» تجسد الرحمة والتعايش.

لكن هذا الجدل يحمل خلفه معضلة سياسية، إذ كيف نتحدث عن وحدة وطنية بينما نحاصر التعايش في تفاصيل الطعام والشعائر، وهل الدين يستخدم هنا كحاجز أم جسر؟

خطاب موحد للمؤسسات الدينية الرسمية

البعض يرى أن المؤسسات الدينية بحاجة إلى خطاب موحد وقوي يعزز من مفهوم «المواطنة»، الذي يفصل بين العبادة كشعيرة، والإنسان كشريك في الوطن.

ويرى آخرون أن الدولة مسؤولة عن حماية هذا الخطاب من محاولات التشويش أو التسييس، خصوصًا في أوقات الأعياد التي تتحول أحيانًا إلى ساحة للصيد الطائفي تحت غطاء الغيرة على الدين، فالمسألة تتجاوز الفتوى، وتصل إلى شكل الدولة نفسها، هل هي راعية لخطاب موحد معتدل، أم تتجنب الدخول في خلاف ديني مراعاة لحساسيات قديمة؟

في النهاية، لحم الأضحية ليس مجرد طعام، بل اختبار سنوي لفكرة «العيش المشترك» في بلد متعدد، يتعلم أن يفرّق بين ما لله، وما لأبناء الوطن الواحد.

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