محافظ الدقهلية يستقبل وفد مركز المعلومات بمجلس الوزراء

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، وفد مركز المعلومات بمجلس الوزراء، وذلك في إطار الحرص على تعزيز ودعم سبل التعاون بين المحافظة ومركز معلومات مجلس الوزراء

وذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، وضم الوفد كل من الدكتورة أسماء نور الدين، والدكتور هشام محمد، والدكتور مصطفى منير، والدكتور جمعة عبد العليم، والدكتور هشام أحمد سيد أحمد.

المحافظة لا تدخر جهدا للعمل على تعزيز التواصل الدائم وتوثيق العلاقات المؤسسية

وأكد محافظ الدقهلية على أن المحافظة لا تدخر جهدا للعمل على تعزيز التواصل الدائم وتوثيق العلاقات المؤسسية مع كافة مصادر البيانات، التي تهدف إلى توفير الجهد وتيسير الإجراءات التي بدورها تعمل على تسهيل تنفيذ وتسليم الخدمات ووصولها سواء للمؤسسات الرسمية أو للمواطنين.

عرض التجربة التنموية الخاصة بتدوير المخلفات الصلبة بالمحافظة

واستعرض محافظ الدقهلية مع وفد مركز معلومات مجلس الوزراء، العديد من الملفات على رأسها دور مراكز معلومات المحافظة وفرق الرصد الميداني بالمحافظة، وتم عرض التجربة التنموية الخاصة بتدوير المخلفات الصلبة بالمحافظة، ودور الادارة المتكاملة للمخلفات، والتي تم تقديمها ضمن مسابقة مراكز معلومات المحافظات، والتي ينظمها مركز معلومات مجلس الوزراء، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وفقا للكتاب الدورى للسيدة الدكتورة وزير التنمية المحلية رقم 347 لسنة 2024، وذلك بحضور مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي ماهر ابو المجد والمختصين من مركز معلومات المحافظة.

اجتماع تكميلي لوفد مركز معلومات مجلس الوزراء مع فرق الرصد الميدانى والعاملين بالإدارة

كما تم عقد اجتماع تكميلي لوفد مركز معلومات مجلس الوزراء مع فرق الرصد الميدانى والعاملين بالإدارة العامة لنظم المعلومات، والإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، واستعراض الأنشطة المختلفة للمركز وسبل تعزيز التعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء.

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