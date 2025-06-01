محافظ الدقهلية يشدد على انتشار فرق الإنقاذ بشواطئ جمصة (صور)

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أهمية التزام فرق الإنقاذ بالزي الموحد والتواجد الدائم على الشواطئ وحسن التعامل مع المواطنين والحفاظ عليهم.

جاء ذلك خلال جولة للمحافظ يرافقه الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، على شاطئ وكورنيش مدينة جمصة للوقوف على آخر مستجدات أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية.

وأكد المحافظ دعمه الكامل والمتواصل للنهوض بمختلف الخدمات اللازمة للمواطنين في مدينة جمصة، في إطار تجميل المدينة ووضعها على خريطة المدن السياحية والمصايف الجاذبة، وأعرب عن تقديره لجهود الجهاز التنفيذي بالمدينة في بذل الجهود.

ووجه محافظ الدقهلية للدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصة، بمتابعة تواجد فرق الإنقاذ الشاطئية على مدار الساعة، والالتزام بالزي الموحد لهم، وجاهزية غرفة الطوارئ لاستقبال أي شكاوى على مدار 24 ساعة، والعمل على توفير جميع أوجه الرعاية والراحة للمواطنين من أبناء جمصة وزوارها وضيوفها وحسن التعامل معهم، والتقى بالمواطنين واستمع إليهم مؤكدًا أنه لا يدخر جهدا في توفير جميع الخدمات اللازمة.

كما وجه محافظ الدقهلية رئيس مدينة جمصة باستكمال أعمال المشايات الواصلة بين الكورنيش والشاطئ، ورفع كافة الرمال الزائدة وتمهيد المكان لاستقبال الزوار ورواد المصيف، والحفاظ الدائم على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة والشاطئ، وقال: "لدينا مصيف متميز نعمل على تطويره ليليق بأهلنا وزوارنا".

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الدقهلية، شاطئ وكورنيش مدينة جمصة والمتنزهات والحدائق العامة والميادين، معربا عن سعادته بالمستوى الجمالي الذي وصلت إليه المدينة، مؤكدا أن الجهود ما زالت مستمرة في أعمال تطوير ورفع كفاءة المدينة وجعلها من المدن السياحية التي يرتادها المواطنون من مختلف محافظات مصر.

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