بعد مكافحته 45 دقيقة، الحماية المدنية تخمد حريق مصنع إسفنج بالشرقية (صور)

نجحت قوات الحماية بمحافظة الشرقية في إخماد حريق داخل مخزن تابع لمصنع إسفنج بالمنطقة الصناعية في أنشاص بمركز بلبيس وذلك بعد مكافحته لمدة 45 دقيقة.

وأسفر الحريق عن إصابة عامل بحالة اختناق وتم تقديم الإسعافات اللازمة له بمحيط موقع الحريق.

حريق يلتهم مخزن تابع لمصنع إسفنج بالمنطقة الصناعية

تلقت غرفة عمليات محافظة الشرقية بلاغًا يفيد بنشوب مخزن تابع لمصنع إسفنج بالمنطقة الصناعية بناحية أنشاص بمركز بلبيس، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخماد الحريق.

بعد مكافحته 45 دقيقة،الحماية المدنية تخمد حريق مصنع اسفنج بالشرقية،فيتو

وبالمعاينة والفحص، تبين أن الحريق اندلع داخل مخزن مكون من طابق واحد، تبلغ مساحته نحو 1000 متر مربع، تابع لمصنع إسفنج.

فيما نتج عن الحريق إصابة عامل بحالة اختناق وتم تقديم الإسعافات اللازمة له بمحيط موقع الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

بعد مكافحته 45 دقيقة،الحماية المدنية تخمد حريق مصنع اسفنج بالشرقية،فيتو

إرشادات الحماية المدنية

وتقول إدارة الحماية المدنية: إن الحرائق تتزايد لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطني الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

بعد مكافحته 45 دقيقة،الحماية المدنية تخمد حريق مصنع إسفنج بالشرقية،فيتو

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

بعد مكافحته 45 دقيقة،الحماية المدنية تخمد حريق مصنع إسفنج بالشرقية،فيتو

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت في متناول الأطفال، واستخدم الماء في حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

بعد مكافحته 45 دقيقة،الحماية المدنية تخمد حريق مصنع إسفنج بالشرقية،فيتو

أما إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

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