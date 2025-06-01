الأطباء: مستشفى قنا العام تعامل باحترافية مع ولادة قيصرية لمصابة بالإيدز

أعربت نقابة الأطباء عن بالغ تقديرها لما أبداه الفريق الطبي بمستشفى قنا العام برئاسة الدكتور محمد الديب، من التزام كامل ومهارة عالية في التعامل مع حالة الولادة القيصرية الطارئة لسيدة مُصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، والتي نُفذت في إطار منضبط من الإجراءات الوقائية والبروتوكولات المعتمدة في التعامل مع هذه الحالات.

مستوى راقٍ من الاحتراف والوعي والالتزام بأخلاقيات المهنة

وثمنت النقابة الجهود المخلصة التي بُذلت داخل المستشفى لضمان سلامة المريضة والجنين، وكذلك حماية الأطقم الطبية والعاملين والمرضى، بما يعكس مستوى راقٍ من الاحتراف والوعي والالتزام بأخلاقيات المهنة.

كما أكدت نقابة الأطباء أن هذا الأداء يُجسد روح المسؤولية والمهنية التي يتحلى بها أطباء مصر في مواجهة التحديات.

وكانت محافظة قنا أعلنت تفاصيل التعامل الطبي والوقائي مع حالة ولادة متعسرة لسيدة مُسجلة ضمن البرنامج الوطني لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، وذلك بمستشفى قنا العام.

وتم التعامل مع الحالة وفقًا لأعلى معايير الجودة الطبية، حيث جرت عملية ولادة قيصرية طارئة بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المنصوص عليها في بروتوكولات وزارة الصحة والسكان، بما في ذلك تدابير مكافحة العدوى قبل وأثناء وبعد العملية، لضمان سلامة الطاقم الطبي والمرضى الآخرين داخل المستشفى.

عزل الحالة وتطبيق إجراءات دقيقة لحماية صحة الجنين

كما تم عزل الحالة وتطبيق إجراءات دقيقة لحماية صحة الجنين، بما يتماشى مع الممارسات الطبية العالمية المُعتمدة في مثل هذه الحالات.

وأكدت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة قنا أن وزارة الصحة والسكان قامت بتشكيل لجنة فنية متخصصة لمراجعة كافة التفاصيل الفنية والقانونية المتعلقة بالحالة، وقد خلص تقرير اللجنة إلى أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها داخل المستشفى، منذ دخول المريضة وحتى انتهاء العملية، جاءت متوافقة تمامًا مع البروتوكولات الطبية المعتمدة، وهو ما يعكس مستوى الالتزام والاحترافية في الأداء الطبي داخل المنشآت الصحية بالمحافظة.

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