وزير الصحة: توطين صناعة أدوية ومستلزمات مشتقات الدم لتحقيق الاكتفاء الذاتي

عقد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مع اللواء طبيب مجدي أمين رئيس مجلس إدارة جريفولز إيجيبت، لبحث سبل تعزيز التعاون في القطاع الصحي فيما يتعلق بأمراض الدم والمشروع القومي لمشتقات البلازما.

رفع معدلات الشفاء وتحسين مؤشرات الصحة العامة

ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وتحسين جودة الرعاية الطبية المتخصصة، بما يساهم في رفع معدلات الشفاء وتحسين مؤشرات الصحة العامة في هذا التخصص الحيوي.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة عدد من التحديات، وفي مقدمتها ضرورة تكويد المستلزمات الطبية، وتطوير آليات توزيعها، بما يتوافق مع معدلات السحب الفعلية، واحتياجات المنشآت الصحية، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية وضمان الاستدامة.

تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة

وقال «عبد الغفار»: إن الاجتماع تضمن استعراض ومراجعة الاتفاقيات والبروتوكولات العلاجية السابقة، للتأكد من توافقها مع التطورات الحالية في القطاع الصحي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين وزارة الصحة والسكان، والهيئة المصرية للشراء الموحد، بما يضمن توحيد السياسات الشرائية، إلى جانب توطين صناعة أدوية ومستلزمات مشتقات الدم، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الاحتياجات الصحية الأساسية.

وتابع «عبد الغفار» أن الاجتماع بحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين مشروع «تطوير الرعاية الصحية» الممول من البنك الدولي، وشركة «جريفولز إيجيبت»، حيث تتولى الشركة تنفيذ عددا من الأنشطة، ضمن إطار المشروع، بما يعكس دعمها لدور الدولة في تطوير منظومة الرعاية الصحية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

حضر الاجتماع: الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، والدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير لشئون الطب العلاجي، والدكتور محمد لطيف، رئيس المجلس الصحي المصري، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد عبد الحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور محمد العقاد، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، والدكتورة داليا رشيد، المدير التنفيذي إدارة المنح والقروض، والدكتورة فاتن مسعد، مدير عام مراكز خدمات نقل الدم القومية، والدكتورة مها يحيى، المنسق الفني لمشروع البنك الدولي، والدكتورة شيماء شهاب، أخصائي تقييم ومتابعة مشروع البنك الدولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.