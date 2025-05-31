السبت 31 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

امتحانات الشهادة الإعدادية، إغماء طالبة داخل لجنة ونقلها لمستشفى بالمنوفية

نقل طالبة أصيبت بإغماء
نقل طالبة أصيبت بإغماء فى امتحان الجبر للمستشفى بالمنوفية

أصيبت الطالبة رقية.ع.م بلجنة رقم 116 بمدرسة خالد سطوحى بسمادون التابعة لمركز أشمون فى محافظة المنوفية، بحالة إعياء وإغماء أثناء أدائها امتحان الجبر وتم نقلها بسيارة الإسعاف إلى مستشفى أشمون العام.

ضبط ملاحظ يحاول تصوير ورقة امتحان الجبر للشهادة الإعدادية بالمنوفية

وكشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، عن ضبط ملاحظ حاول تصوير ورقة امتحان الجبر بالشهادة الإعدادية في أول دقيقة بعد توزيع ورقة الأسئلة. 

وأشارت المديرية إلى أنه تم إحالته للشئون القانونية للتحقيق معه وبيان سبب قيامه بذلك.

86 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بـ 400 لجنة في المنوفية

 وانطلقت اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية الفصل الدراسي الثاني 2025، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادتي الجبر واللغة الإنجليزية.

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، انتهت من تجهيز 400 لجنة لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة موزعة على جميع الإدارات التعليمية لاستقبال 86 ألفًا و12 طالبًا وطالبة بمشاركة 14 ألفًا و112 (رئيس لجنة ـ مراقب أول – مراقب ـ ملاحظ ـ إداري) بجميع لجان الإدارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية محافظة المنوفية مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية مركز أشمون فى محافظة المنوفية

مواد متعلقة

ضبط طالب بالشهادة الإعدادية بعد تصويره امتحان الجبر بالمنوفية

إصابة 8 أشخاص في تصادم ميكروباص وسيارة نقل على الطريق الإقليمي بالمنوفية

ضبط ملاحظ يحاول تصوير ورقة امتحان الجبر للشهادة الإعدادية بالمنوفية

عامل خمسيني ينهي حياته شنقا في المنوفية

مدرسة بالمنوفية تستقبل طلاب الشهادة الإعدادية بشخصيات كرتونية وشيكولاتة (صور)

اليوم، 86 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بـ 400 لجنة في المنوفية

غرق طالب جامعي في النيل بالمنوفية

قبل ساعات من بدء الامتحانات، تحذير جديد من تعليم المنوفية لطلاب الشهادة الإعدادية

الأكثر قراءة

آخر مستجدات تعديلات قانون الإيجار القديم تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي

سقوط بلكونات وصراخ، الرعب يسيطر على سكان الإسكندرية والنشطاء يرصدون حالة الفزع (فيديو)

تداول أسئلة وإجابات امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية 2025

مشاهد مرعبة، ماذا فعلت العاصفة الرعدية بشوارع ومحلات الإسكندرية؟ (فيديو وصور)

غش أم أسباب أخرى؟ شيخ الجزارين يفك لغز انخفاض وزن الأضحية بعد شرائها

نهائي دوري أبطال أوروبا، تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام الإنتر

بعد ليلة العواصف الرعدية والأمطار، سطوع أشعة الشمس في الإسكندرية (فيديو وصور)

أسعار 6 عملات عربية وأجنبية في البنك المركزي (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 30-5-2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلية

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع يسجل 25 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آل البيت النبوي في مصر، السيدة زينب الكبرى "رضي الله عنها" بطلة كربلاء

موسم الحج 2025، بشرى سارة بشأن إجابة الدعاء للحجاج (فيديو)

تفسير رؤية لبس الإحرام في المنام وعلاقتها بالتوبة والابتعاد عن المعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية