السبت 31 مايو 2025
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الجبر والإنجليزي يرسمان البسمة على وجوه طلاب الشهادة الإعدادية في المنوفية (فيديو)

الجبر والانجليزي
الجبر والانجليزي يرسمان البهجة على وجوه طلاب الاعدادية

سيطرت حالة من الفرحة على طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، عقب أداء الطلاب لإمتحانى الجبر واللغة الإنجليزية وذلك بسبب سهولة الأسئلة.

وقال عبد الرحمن حسنى إن امتحان الجبر كان سهلا ومباشرا، لافتا إلى أنهم لم يتوقعوا أن يأتى الامتحان بهذه السهولة.

وأكدت ملك على أن امتحان اللغة الإنجليزية لم يختلف عن سهولة امتحان الجبر، مشيرة إلى ان ما حدث فى امتحان الترم الاول خاصة فى نقطة البراجراف أصابهم بالقلق لكنه تبدد فور استلامهم لورقة الأسئلة.

ضبط ملاحظ يحاول تصوير ورقة امتحان الجبر للشهادة الإعدادية بالمنوفية

وكشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، عن ضبط ملاحظ حاول تصوير ورقة امتحان الجبر بالشهادة الإعدادية في أول دقيقة بعد توزيع ورقة الأسئلة. 

وأشارت المديرية إلى أنه تم إحالته للشئون القانونية للتحقيق معه وبيان سبب قيامه بذلك.

86 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بـ 400 لجنة في المنوفية

 وانطلقت اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية الفصل الدراسي الثاني 2025، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادتي الجبر واللغة الإنجليزية.

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، انتهت من تجهيز 400 لجنة لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة موزعة على جميع الإدارات التعليمية لاستقبال 86 ألفًا و12 طالبًا وطالبة بمشاركة 14 ألفًا و112 (رئيس لجنة ـ مراقب أول – مراقب ـ ملاحظ ـ إداري) بجميع لجان الإدارات.

 

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