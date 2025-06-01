الأحد 01 يونيو 2025
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رياضة

لاعب جديد يرحل عن الأهلي، تعرف على التفاصيل

الأهلي
الأهلي

قالت مصادر داخل الأهلي: إن خالد عبد الفتاح لاعب الفريق سيرحل إلى البنك الأهلي في صفقة انتقال حر، حيث أنهى اللاعب اتفاقه مع البنك للرحيل إلى صفوفه بداية من الموسم القادم. 

هذا ويخوض الأهلي مباراة باتشوكا الودية يوم 8 يونيو المقبل، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية التى سيخوض فيها بطل مصر ارتباطات قوية للغاية، حيث تقام المباراة في الثانية عشرة منتصف ليل يوم 8 يونيو المقبل بولاية ميامي.

ويستعد النادي الأهلي للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 4 يونيو المقبل لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية بعد التتويج ببطولة الدوري المصري.

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الأهلي خالد عبد الفتاح النادي الأهلي

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