قرارات لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية، اليوم الأحد

قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على طلبات التركز الاقتصادي الآتي:

1) طلب استحواذ شركة أدنوك انترناشونال جيرميني هولدينج أيه جي على التحكم الفردي في شركة كوفيسترو أيه جي:



الموافقة على الطلب المقدم من شركة أدنوك انترناشونال جيرميني هولدينج أيه جي، بشأن استحواذها على على ما يصل إلى نسبة 100% من أسهم شركة كوفيسترو أيه جي، مما يخول للشخص المستحوذ القدرة على التحكم الفردي في الشخص المستحوذ عليه، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 22 إبريل 2025.

قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية

2) طلب استحواذ شركة سى إل فاينيانسينج جولد ليمتد على طائرة واحدة تابعة لشركة دي إيه إي للتأجير (أيرلندا) 27 ليمتد:

الموافقة على الطلب المقدم من شركة سي إل فاينانسينج جولد ليمتد، بشأن استحواذها على طائرة واحدة تابعة لشركة دي إيه إي للتأجير (أيرلندا) 27 ليمتد، مما يخول للشخص المستحوذ القدرة على التحكم الفردي في الأصل المستهدف، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 13 مايو 2025.



يختص جهاز حماية المنافسة بفحص طلبات فحص التركزات الاقتصادية المخطر بها من الأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادي لتقييم ما إذا كان من شأن التركز الاقتصادي الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها وإصدار قرار بالموافقة، أو الموافقة المشروطة، أو الرفض، أو عدم الاختصاص، أو حفظ الطلب بحسب كل حالة.

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