اختيار رئيس جهاز حماية المنافسة لعضوية المجلس المسير لشبكة المنافسة الدولية

في إنجاز جديد يعزز مكانة مصر على المستوى الدولي في مجال سياسات المنافسة؛ أعلن أندرياس مونت - رئيس شبكة المنافسة الدولية، عن انتخاب الدكتور محمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإجماع لعضوية المجلس المُسيِّر لشبكة المنافسة الدولية (ICN Steering Committee)، وبهذا الاختيار يكون جهاز حماية المنافسة المصري هو أول جهاز عربي يتم انتخابه لهذا المنصب الرفيع بالشبكة.

انعقاد المؤتمر السنوي الرابع والعشرين للشبكة

جاء إعلان انتخاب الدكتور محمود ممتاز، على هامش انعقاد المؤتمر السنوي الرابع والعشرين للشبكة، والمقام في مدينة إدنبرة - إسكتلندا، بالمملكة المتحدة، خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو الجاري.

وتضم شبكة المنافسة الدولية (International Competition Network – ICN) سلطات وأجهزة المنافسة ما يقرب من 140 دولة حول العالم، بالإضافة إلى المؤسسات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية بسياسات المنافسة، فيما يعد المجلس المُسيِّر للشبكة (ICN Steering Committee) بمثابة مجلس إدارة الشبكة حيث يعمل على توجيه أعمال الشبكة وضمان فاعليتها، ويتولى رسم السياسات العامة، وتنسيق عمل فرق العمل المختلفة، والإشراف على العضوية وتنظيم الفعاليات السنوية الكبرى، فضلًا عن تمثيل الشبكة في المحافل الدولية، كما يتخذ القرارات المتعلقة بالحَوْكَمة ويدعم تنفيذ أفضل الممارسات الدولية من خلال توفير الأدوات الفنية وورش العمل.



ويُعد انتخاب رئيس جهاز حماية المنافسة المصري تأكيدا على الثقة الدولية المتزايدة في قدرة مصر على الإسهام الفعّال في صياغة السياسات الدولية الخاصة بالمنافسة، كما يعزز من ريادة الجهاز على المستويين الإقليمي والدولي، ويعكس تقدير المجتمع الدولي للدور المحوري الذي يقوم به الجهاز في دعم بيئة أعمال تنافسية، ليس فقط في مصر بل أيضا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي كان من بينها إنشاء وتدشين شبكة المنافسة العربية، وتدريب عناصر أجهزة المنافسة بدول الشرق الأوسط وأفريقيا، والمشاركة بفاعلية في المنظمات والتكتلات الإقليمية (العربية والأفريقية) والدولية المعنية بسياسات المنافسة.

من جانبه؛ أكد الدكتور محمود ممتاز عن خالص اعتزازه بهذا الانتخاب، معربًا عن شكره وامتنانه لجميع السادة الأعضاء، ومؤكدًا حرصه على الإسهام الفعّال في دفع جهود التنسيق وتبادل الخبرات بين سلطات وأجهزة المنافسة حول العالم، وبما يُعزز من كفاءة الأسواق ويدعم البيئة الاستثمارية في مختلف الدول.

كما عبر عن تطلعه إلى أن يكون هذا المنصب خطوة إضافية نحو تعزيز دور جهاز حماية المنافسة إقليميًّا ودوليًّا، والمساهمة في صياغة مستقبل أكثر تنافسية وعدالة للأسواق، بما يخدم مصالح المستهلكين ويدعم نمو الاقتصاد العالمي بشكل عام، ودول المنطقة العربية والأفريقية بشكل خاص، مؤكدًا على أن مثل هذه الخطوات تأتي ترجمة للدعم الكبير الذي حصل عليه الجهاز من قبل الدولة المصرية لتمكينه من القيام بدوره بشكل أكثر فاعلية خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يشارك الدكتور محمود ممتاز في عدد من الجلسات، أبرزها كمتحدث خلال الجلسة الرئيسية للمؤتمر والتي تُعقد تحت عنوان: "دمج مبادئ المنافسة في السياسات العامة: مهمة تحقيق التوازن".

وقبل أيام عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ مؤتمره السنوي الثاني بمناسبة مرور 20 عامًا على إنشائه، حيث تم الإعلان عن تنفيذ 100% من محاور إستراتيجية 2021-2025 للسنوات الأربع الماضية، كما تم الإعلان عن وضع إستراتيجية عمل جديدة للفترة (2026-2030)، والتي تتضمن أيضًا دعم وتعزيز التعاون على المستويين الإقليمي والدولي سواء من خلال التعاون الثنائي مع الأجهزة النظيرة أو من خلال المنظمات والتجمعات المعنية بسياسات المنافسة حول العالم.

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