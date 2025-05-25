"حماية المنافسة" يوافق على طلب استحواذ يونايتد إنرجي ليمتد على أسهم أبكس إنترناشونال

قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الموافقة على طلبات التركز الاقتصادي الآتي:

1- طلب استحواذ شركة جلوبال سي هولدنج إس إيه آر أل على التحكم الفردي في شركة أو إس إم توم إل تي دي:

الموافقة على الطلب المقدم من شركة جلوبال سي هولدنج إس إيه آر أل بشأن استحواذها على التحكم الفردي في شركة أو إس إم توم إل تي دي، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 29 إبريل 2025.

2- طلب استحواذ شركة يونايتد إنرجي (مينا) ليمتد على جميع أسهم شركة أبكس انترناشونال إنرجي هولدنجز 1:



الموافقة على الطلب المقدم من شركة يونايتد إنرجي (مينا) ليمتد بشأن استحواذها على جميع أسهم شركة أبكس انترناشونال إنرجي هولدنجز 1، مما يخول لها التحكم الفردي في الشخص المستهدف، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 28 أبريل 2025.

فحص طلبات فحص التركزات الاقتصادية

ويختص جهاز حماية المنافسة بفحص طلبات فحص التركزات الاقتصادية المخطر بها من الأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادي لتقييم ما إذا كان من شأن التركز الاقتصادي الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها وإصدار قرار بالموافقة، أو الموافقة المشروطة، أو الرفض، أو عدم الاختصاص، أو حفظ الطلب بحسب كل حالة.



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