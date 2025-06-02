حالات سقوط العقوبة عن المتهم وشروط رد الاعتبار وفقا للقانون

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذى وافق عليه مجلس النواب، عددا من الـحالات التى تسقط فيها العقوبة سواء بمضي المدة أو بموت المحكوم عليه ورد الاعتبار للمتهمين وفقًا لنوع الجريمة .

تسقط العقوبة في الجنايات بعد مرور عشرين سنة

بحسب المادة (479) من القانون، تسقط العقوبة في الجنايات بعد مرور عشرين سنة، باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بعد ثلاثين سنة.

أما في الجنح، فتنقضي العقوبة بعد خمس سنوات، وفي المخالفات بعد مرور سنتين.

أما عن بدء احتساب هذه المدة، فتنص المادة (480) على أنها تبدأ من لحظة صيرورة الحكم باتًا، لكن في حالة الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة جنايات أول درجة في جناية، يبدأ حساب المدة من يوم صدور الحكم نفسه.

وعن حالات رد الاعتبار نصت المادة (485) من القانون على أنه يجوز رد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات المختصة التابعة لمحل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناءً على طلبه.





شروط للحكم برد الاعتبار

ويشترط للحكم برد الاعتبار ما يلي:

- أن تكون العقوبة قد نُفذت بالكامل، أو صدر عنها عفو، أو سقطت بمضي المدة.

- أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات في حالة الجناية، أو ثلاث سنوات في حالة الجنحة.

ما هو رد الاعتبار؟

يعني رد الاعتبار إزالة الآثار الجنائية للحكم الصادر ضد الشخص، بحيث يصبح في نظر القانون شخصًا غير مُدان، وكأنه لم يُحكم عليه مسبقًا، مما يساعده على تجاوز الوصمة الاجتماعية والقانونية.

وينقسم رد الاعتبار إلى نوعين:

رد الاعتبار القضائي: يتم بناءً على طلب المحكوم عليه إلى المحكمة المختصة بعد استيفائه الشروط المطلوبة.

رد الاعتبار القانوني: يتم تلقائيًا بعد مرور مدة معينة دون الحاجة إلى طلب من المحكوم عليه، وفقًا لضوابط محددة.



آليات تبسيط إجراءات التقاضي بالجنح البسيطة

آليات تبسيط إجراءات التقاضي بالجنح البسيطة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية آليات تبسيط إجراءات التقاضي بالجنح البسيطة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية

وتُضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود أو سقوط العقوبة بمضي المدة.

كما تبدأ مدة احتساب رد الاعتبار من تاريخ انتهاء مراقبة الشرطة، في حال خضوع المحكوم عليه لها بعد تنفيذ العقوبة الأصلية.

أما إذا أُفرج عنه إفراجًا مشروطًا، فلا تبدأ المدة إلا من التاريخ المحدد لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج نهائيًا.

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