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رياضة

مواجهة رد الاعتبار بدوري أبطال أفريقيا، الجيش الملكي "كعبه عالي" على بيراميدز

بيراميدز. فيتو
بيراميدز. فيتو

أسفرت قرعة دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا عن ملاقاة نادي بيراميدز نظيره الجيش الملكي المغربي في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-2025.

تاريخ مواجهات بيراميدز والجيش الملكي

 تُعد تلك المرة الأولى التي يلتقي فيها بيراميدز والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا، لكنهما سبق أن التقيا في مواجهتين فقط بدور المجموعات في البطولة الكونفدرالية الأفريقية موسم 2023.

وتعادل بيراميدز إيجابيًا 2-2 ضد الجيش الملكي في الجولة الأولى على استاد الدفاع الجوي
وفي لقاء الجولة الخامسة، خسر بيراميدز بنتيجة 1-0 في المغرب.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي المغربي

ويلتقي فريق بيراميدز والجيش الملكي المغربي بمباراة الذهاب في دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا أحد يومي 1 و2، فيما تقام مواجهة الإياب أحد يومي 8 و9 أبريل 2025،

وأقام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” قرعة الدور ربع نهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية موسم 2024-2025 بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتأهل بيراميدز إلى دور ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته.

الأندية المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

وشهد الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا تأهل 6 أندية عربية، هي الأهلي وبيراميدز، الهلال السوداني، مولودية الجزائر، الترجي التونسي، والجيش الملكي المغربي، إضافة إلى ناديي ماميلودي صن داونز وأورلاندو بايرتس من جنوب أفريقيا.

الفرق الصاعدة لربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية

وفي مسابقة كأس الكونفدرالية، تأهل حامل اللقب الزمالك بعد تصدره لمجموعته، وجاء المصري البورسعيدي في المركز الثاني، كما تأهل شباب قسنطينة واتحاد العاصمة من الجزائر، وانضم إليهم نهضة بركان المغربي وصيف بطولة العام الماضي،وأسيك ميموزا الإيفواري، وسيمبا التنزاني، ونادي ستيلينبوش الجنوب أفريقي الوافد الجديد على مسابقات الاتحاد الأفريقي

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