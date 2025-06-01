الأحد 01 يونيو 2025
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رئيس جامعة المنصورة يقرر صرف مكافأة للعاملين بالجهاز الإداري

الدكتور شريف يوسف
الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، فيتو

قرر  الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، صرف مكافأة لجميع أعضاء الهيئة المعاونة من المعيدين والمدرسين المساعدين، والعاملين بالجهاز الإداري من المتواجدين على رأس العمل بجميع القطاعات المختلفة بالجامعة، وذلك تقديرًا لجهودهم المبذولة وأدائهم المتميز خلال الفترة السابقة، وحرصًا على دعم منظومة العمل الجامعي، تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

رئيس جامعة المنصورة يقرر صرف مكافأة إثابة للهيئة عيد الأضحى المبارك

وتشمل المكافأة جميع أعضاء الهيئة المعاونة من "المعيدين والمدرسين المساعدين"، والعاملين بالجهاز الإداري من "المثبتين – المؤقتين – المتدربين – المتعاقدين"، حيث تقرر صرف مبلغ 1500 جنيه، كما يحصل العاملون بنظام الأجر اليومي على مكافأة قدرها 1000 جنيه.

وأكد الدكتور شريف خاطر أن هذه المكافأة تأتي أيضًا تقديرًا لما قدمه العاملون من جهد ملموس خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2024 / 2025، داعيًا إلى استمرار هذا الأداء المتميز للمساهمة الفاعلة في تنفيذ خطة الجامعة الطموحة.

كما يأتي هذا القرار في إطار حرص إدارة الجامعة على تحفيز العاملين ورفع روحهم المعنوية، خاصةً بعد ما حققته الجامعة من تطور ملحوظ في التصنيفات الدولية الاستراتيجية، والمحددة وفقًا لرؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجمهورية مصر العربية 2030.

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