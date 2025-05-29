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رئيس جامعة المنصورة يواصل جولاته لتفقد الامتحانات (صور)

جولة رئيس جامعة المنصورة
جولة رئيس جامعة المنصورة لتفقد الامتحانات

أجرى الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الخميس جولة تفقدية لمقرات الامتحانات بكليتَي السياحة والفنادق، والصيدلة، وذلك في إطار متابعته الميدانية لسير امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2024–2025.

رئيس جامعة المنصورة يُواصل جولاته لتفقُّد سير الامتحانات بكليات الجامعة

وكان في استقباله الدكتور محمد عبد اللطيف، عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتورة منال عيد، عميدة كلية الصيدلة، إلى جانب وكلاء الكليتَين.

تفقد قاعات الامتحانات ومراكز الاختبارات الإلكترونية

وشملت الجولة تفقد قاعات الامتحانات ومراكز الاختبارات الإلكترونية، حيث اطّلع  على انتظام العملية الامتحانية داخل اللجان، ومدى الالتزام بالضوابط المُنظِّمة لها.

وحرص رئيس الجامعة، خلال جولته، على متابعة الترتيبات الخاصة بتوفير بيئة امتحانية مناسبة تضمن للطلاب الهدوء والتركيز أثناء أداء الامتحانات، كما استمع إلى آراء عدد من الطلاب بشأن مستوى الأسئلة ومدى مناسبتها للمقررات الدراسية.

التزام أعضاء هيئة التدريس بالتواجد داخل اللجان

وأكّد الدكتور شريف خاطر أهمية التزام أعضاء هيئة التدريس بالتواجد داخل اللجان لتقديم الدعم اللازم والإجابة عن استفسارات الطلاب، مشيدًا بما لمسه من التزام وانضباط داخل اللجان، وحرص الطلاب على أداء الامتحانات في أجواء يسودها الهدوء والنظام.

وفي ختام جولته، أشاد رئيس الجامعة بحُسن التنظيم داخل الكليتَين، مؤكِّدًا استمرار الجولات التفقدية طوال فترة الامتحانات؛ لضمان انتظامها وتذليل أي صعوبات قد تواجه الطلاب.

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